Çaldığı çamaşır makinelerini, yardım istediği esnafla kamyonete yükledi



Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde hırsızlık şüphelisi, nakliye kamyonetiyle geldiği, 2'nci el eşya satılan iş yerinin önünden 2 çamaşır makinesini çaldı. Şüpheli, makineleri yardım istediği komşu esnafın da desteğiyle araca yükledi.

Olay, 29 Ocak'ta, Merkez Mahallesi 2139'uncu Sokak'taki 2'nci el mobilya ve eşya satışı yapılan dükkanda meydana geldi. Sahibi Sezai Ateş'in olmadığı sırada iş yerine gelen hırsızlık şüphelisi, dükkanın dışındaki 2 çamaşır makinesinin taşınması için kamyonet sürücüsüyle anlaştı. Sürücü ise rahatsız olduğu için yardımcı olamayacağını söyledi. Bunun üzerine şüpheli, komşu esnaftan yardım istedi. Talebi geri çevirmeyen esnaf, hırsızlık olduğunu bilmeden eşyaları kamyonete yükledi. Hırsızlık şüphelisi de kamyonetle olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra dükkana geldiğinde çamaşır makinelerinin yerinde olmadığını fark eden Sezai Ateş, "Ben aynı zamanda mobilyacıyım. Cumartesi günü mobilya montajı için gittiğim sırada hırsızlık olayı gerçekleşmiş. Hırsız bir kamyonetle geliyor. Gözüne 2 çamaşır makinesini kestiriyor. Komşumdan taşıması için yardım istiyor. Esnaf arkadaşım hırsızı benim elemanım zannettiği için yardım ediyor. Makineleri araca yüklüyorlar. Ben daha sonra polise şikayetçi oldum. Bu kişinin yakalanmasını istiyorum" dedi.

Polis, hırsızlık şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-01-31 17:21:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.