Emre Belözoğlu: Kadıköy çok zor bir deplasman

Adem AKALAN-Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten vazgeçtiklerini, Aston Villa forması giyen Trézéguet konusunda ise ilerleme olduğunu söyledi.

Antalya'da milli maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya kampında değerlendiren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'OLUMLU GİDEN BİR İVME VAR'

İlk defa böyle bir kamp dönemine kavuştuklarını dile getiren Emre Belözoğlu, "2022'ye iyi başlamadık takım olarak iki mağlubiyetimiz var. Konya maçı rahmetli kardeşimiz Ahmet'in kaybından sonra maçın ertelenmesi üstüne Kayseri maçı öncesi bazı pandeminin getirmiş olduğu bize yükler düşünüldüğünde ilk defa böyle beraber çalışma, beraber hareket etme imkanı bulduk. Bugün takımdaki bütün herkese elinden geldiğince gösterdiğimiz oyun sistemini uyguluyor, çünkü zor bir oyun istiyoruz. Şu ana kadar da bir hazırlık maçı yaptık. İstediğimiz olumlu giden bir ivme var. İnşallah bunu da hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına yansıtmak istiyoruz" dedi.

'ADEM LJAJİC'TEN VAZGEÇTİK, TRÉZÉGUET KONUSUNDA İLERLEME VAR'

Transfer ile ilgili gelen soruya Belözoğlu, şu yanıtı verdi:

"Oyuncu havuzunu, bize katkı verecek şekilde genişletmek istiyoruz ama aramızdan ayrılan arkadaşlar da oldu. Onların yerine biraz daha bu oyun oynayabilecek kabiliyette olduğunu düşündüğümüz arkadaşları katmak istiyoruz. Evet Adem Ljajic ile alakalı bir girişimimiz olmuştu ama daha sonra istemediğimiz şekilde ilerledi süreç ondan dolayı transferden vazgeçtik. Aston Villa'da oynayan Trézéguet konusunda da ilerleme var. Sayın başkanımızı söylemiş olduğu gibi, bir Trézéguet hamlesi olacak gibi görünüyor. Üstüne belki +1 oyuncu daha katabiliriz içeriye. Bir oyuncu şu an için inşallah kesin gibi duruyor. Belki +1 de ligimize verilen o bir hafta ekstra transfer süresi avantajından faydalanmaya çalışıyoruz."

'OYUN ANLAYIŞI'

Kafasındaki oyun anlayışıyla ilgili Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Ben numaralandırmadan daha çok oyun bakışımızı, felsefemizi anlatmaya çalışıyorum. Oyunun temposunu kendi belirleyen, topa sahip olmak isteyen, daha çok iki, üçüncü bölgede bunu daha tehditkar biraz daha cüretkar kullanmaya çalışan, topu kolay kaybetmeyen, topu kaptırdığı bir yerde kazanmak için mücadele eden, mesafeleri daraltan, topu ayağına aldığında daha opsiyonel oynamaya çalışan bir takım hayal ediyorum. Hem oyunu hem de skoru kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz ama bizim gibi genç teknik adamların bu arayışlarda olması, bir oyunu oturtana kadar bu işin içinde olması gayet doğaldır. Önümüzde zorlu maçlar var. Ligimizdeki ikinci yarı oynanacak maçlar her zaman ilk yarı oynanacak maçlardan daha zorludur."

'ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN KOPTUK GİBİ DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Ligdeki yarışla ilgili gelen soruya Emre Belözoğlu, "Ön tarafta puansal anlamda herkesin birbirine yakın olduğu tabi Trabzonspor'u ayrı tutarak konuşmak lazım, bir süreç var. Biz de puansal anlamda ne olursa olsun halen şansımız devam ettiği sürece en önü, en üstü arzulayan ve isteyen taraf olacağız. Matematiksel olarak böyle bir şansımız varken, şampiyonluk yarışından koptuk gibi düşüncemiz de yok. Ama gerçekçi olmak lazım Trabzonspor avantajlı diğer rakiplerine göre" dedi.

'KADIKÖY ÇOK ZOR BİR DEPLASMAN'

Belözoğlu, ligde Fenerbahçe ile karşılaşacakları maçla ilgili şunları söyledi;

"Benim Fenerbahçe ile bağıma ilişkin cümleler kurmama gerek yok. Bütün ülkemizce malum, ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin her zaman başarılı olmasını isterim ama bugün bulunduğum konum itibarıyla kulübüm Medipol Başakşehir ailesinin başarısı için elimden geleni geçmişte yaptığım gibi, yine teknik adamlığımda da inşallah yapmaya çalışacağım. Bizim için zor bir maç olacak. Fenerbahçe için de zor bir maç olacak. Kadıköy çok zor bir deplasman. Öyle baktığımızda bizi zor bir maç bekliyor."

'SALİH UÇAN'IN AVRUPA SENELERİNİ KAYIP OLARAK GÖRDÜM'

Salih Uçan'ın transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Salih Uçan çok yetenekli bir genç olarak aramıza katıldı. Ben o ara Atletico Madrid'deydim. İkinci altı ayımda takıma katıldığımda beraber oynadığımız maçlarımız oldu. Aykut Kocaman'la beraber iyi bir süreç de yaşadı. Daha sonrasında Avrupa'ya gitti. Ben o seneleri kendisine de söyledim, biraz kayıp görüyorum. Şu anki motivasyonu ve şu anki oyuna bakışı olsaydı çok daha büyük adımlar atabilirdi. Hala hiçbir şey için geç değil" şeklinde konuştu.

'GENÇ TEKNİK ADAMLARIN BAŞARILI OLMASINDAN MUTLUYUM'

Süper Lig'de bu sene genç teknik direktör sayısının arttığıyla ilgili gelen soruya Emre Belözoğlu, "İnşallah yansın, ülkemizin gençlerine, sadece futbolda değil, ülkemizi ilgilendiren her konuda her durumda güvenmemiz gerekiyor. Genç teknik direktörlerin başarılı olmasından dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

FENERBAHÇE HAZIRLIĞI

Medipol Başakşehir, lig maçında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Akşam saatlerinde yapılan çalışma, ısınma ve top kapma çalışmasıyla başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman dar alanda top kapma çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. İlk 30 dakikalık bölümü basına açık antrenmana sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir katılmazken, kaleciler ise kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Emre Belözoğlu, çalışmada oyuncularını sık sık uyardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Oyuncular ve Emre Belözoğlu saha içinde kısa toplantı yapması

-Oyuncuların çalışmalarından detay

-Kalecilerin çalışması detay

-Emre Belözoğlu'dan yakın plan detaylar

-Topla çalışmalar detay

-DetaylarHABER: Adem Akalan -KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)

