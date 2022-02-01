Antalya’da bulutlar Toroslar'ın eteğine kadar indi, kartpostallık görüntüler oluştu Dünyaca ünlü sahilin hemen arkasında bulutları adeta yerde görenler cep telefonlarına sarıldı

Antalya’da etkili olan sağanak yağmurun ardından bulutların dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin arkasında bulunan dağların eteklerine kadar inmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. O anları görenler ise cep telefonları ile fotoğraf çekindi.

Antalya’da geçtiğimiz günlerdeki soğuk havanın ardından 2 gündür yağmur etkili oluyor. Yağmurlu hava ile birlikte yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu kentte kar bulutları dağların eteklerine kadar indi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin hemen arkasında bulunan Toroslar'ın yamaçlarında görülen bulutlar süzülerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. O anları gören vatandaşlar ise sık sık cep telefonları ile görüntü alarak fotoğraf çektirdi.

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