Bakan Soylu'dan, rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında; 22 ton 234 kilogram eroin bu cumhuriyet tarihinin rekorudur, 2 ton 841 kilogram kokain buda rekordur, 5 ton 518 kilogram metamfetamin buda cumhuriyet tarihinin rekorudur, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza buda rekordur, 70 milyon kök kenevir yakaladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.