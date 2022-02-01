Antalya’nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması devam ediyor

Antalya’nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili tüm birimleri ekip ve ekipmanlarıyla yolların açık kalması için çaba harcarken, ASAT ekipleri içme suyu hizmetinin kesintisiz devam etmesi için çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesine bağlı Yeşilyayla ve Çomaklı mahallelerinin yayla yollarında karla mücadele çalışması yaptı. Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, karla mücadele çalışmalarının tüm ilçelerde gece gündüz devam ettiğini açıkladı. Kırsal mahallelerin ilçe merkezleriyle bağlantısını sağlayan grup yollarının açık tutulmasına öncelik veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun çaba harcıyor. Manavgat ilçesine bağlı Yaylaalan ve Sevinçköy Mahalleleri grup yolu ile İbradı ilçesine bağlantı yolu açıldı.



Alanya’da tuzlama çalışması

Alanya kırsalında ise kar yağışı etkisini azaltırken yollarda kar temizleme, tuzlama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kardan kapanan Taşatan yolunun Yeniköy Mahallesi’ne kadar olan kısmı açıldı. Alanya’nın Gündoğmuş sınırında bulunan Bayır Mahallesi’nde heyelan nedeniyle kapan yol açılarak ulaşım sağlandı. Öte yandan Kuşyuvası ve Çayarası bölgesinde Karaman’nın Sarıveliler ve Hadim yönüne gitmek için bekleyen araçlar için yolun Sarıveliler yönü açılarak, araçların geçişine izin verildi.



ASAT yol açtı

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de kar yağışından olumsuz etkilenen yüksek kesimlerde vatandaşa verilen hizmetin kesintisiz devam etmesi için mesaiye devam ediyor. Akseki’nin Güçlüköy Mahallesi içinde kardan kapanan yolları ASAT ekipleri iş makineleri ile açarak vatandaşların mağdur olmasını önledi.



Sayaç ve vanalar yenilendi

Akseki’nin Bademli Mahallesi’nde meydana gelen su patlağından fışkıran sular sıfırın altındaki hava sıcaklığında donarak buzdan bir tepe görünümünü aldı. ASAT arıza onarım ekipleri meydana gelen patlağı tamir etti. İlçede yaşanan don olaylarından etkilenerek arızalanan sayaçlar ve vanalar ekipler tarafından tek tek elden geçirilerek yenilendi.



Donan borular çözdürüldü

Akseki Kuyucak Mahallesi içme suyu basma hattının dere yatağındaki köprü üstünden geçmekte olan çelik borularından bir kısmında aşırı soğuktan donma meydana geldi. Donan borular ekiplerin yoğun gayreti sonucu dıştan ısıtma yöntemleriyle ve belirli kısımlarından açılıp kaynak ve elektrikli rezistanslar kullanılarak çözdürüldü. İlçe genelinde soğuk hava koşulları devam ederken ekipler teyakkuz halinde yaşanan arızaları hızlıca gidererek sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

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