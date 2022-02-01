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(ÖZEL) Gaston Campi: Abdülkadir Ömür'ü Messi'ye benzetiyorum

DHA

(ÖZEL) Gaston Campi: Abdülkadir Ömür'ü Messi'ye benzetiyorum


Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a devre arasında transfer olan Arjantinli defans oyuncusu 30 yaşındaki Gaston Campi, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün tekniğini, dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'ye benzetti.
Devre arası transfer döneminde Portekiz'in Arouca takımından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kadrosuna dahil edilen ve daha önce ülkemizde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük formalarını terleten Arjantinli Gaston Campi, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı takımıyla beraber Antalya Belek'te geçiren Campi, Malatya'da çok iyi karşılandığını söyledi. Gaston Campi, "Şimdi ligin ikinci yarısına hazırlanıyoruz. Yeni gelen başka arkadaşlarım da var. Onlarla beraber iyi bir grup oluşturduk. Bizim için çok zorlu geçecek ama başaracağımıza inanıyorum" dedi.
'SUMUDİCA, TAKIMIN BANA İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
Teknik direktör Marius Sumudica'nın takıma transfer olmadan önce kendisiyle iletişime geçtiğine dikkat çeken Campi, "Beni tanıdığını ve takımın bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ortak hedeflerimiz buluşup bir araya geldi. O da ben de başarılı olmak isteyen kişileriz. Bunun için buraya geldim" diye konuştu.
'TAKIMIN LİGDE KALMASI İÇİN İNANÇ VE HEYECANIMIZ VAR'
Ligde bulundukları konumun farkında olduklarını dile getiren Gaston Campi, takımın ligde kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Campi, "Antalya'ya geldik antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sert ve tempolu antrenmanlar yapıyoruz. Takımın ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Bunun için inancımız ve heyecanımız var" dedi.
'TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLUR'
Süper Lig'de daha önce Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formalarını terlettiğini vurgulayan Campi, Trabzonspor'u takip ettiğini belirterek, "Bu sene çok iyi gidiyorlar. Ayrıca çok da iyi bir ekip var. Takım ve oyuncuları çok iyi. Büyük bir ihtimalle bu senenin şampiyonu Trabzonspor olur" dedi.
'TÜRKİYE LİGİ ÇOK SERT'
Türkiye Ligi'nin çok sert olduğunu söyleyen Campi, "Burası oldukça çekişmeli bir lig. Arjantin'den daha iyi, Portekiz'de iyi bir seviye var ama burası çok çekişmeli ve zor bir lig. Burada karşılaşmalar çok sert oynanıyor. Hiç kolay bir lig olduğunu söyleyemem" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'DE BOATENG, ARJANTİN'DE TEVEZ'E KARŞI ZORLANDIM'
Türkiye'de oynadığı dönemlerde Beşiktaş'ta forma giyen Kevin-Prince Boateng'e karşı zorlandığına dikkati çeken Gaston Campi, Arjantin'de ise Carlos Tevez'e karşı zorlandığını söyledi. Campi, "Beşiktaş'ta forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kontrol etmek ve marke etmek çok zordu. Arjantin'de ise Carlos Tevez'e karşı zorlandım. Kendisini durdurmak çok zordu. Şimdi isimlerini hatırlamadığım çok kaliteli futbolculara karşı oynadım" dedi.
'MESSİ VE RONALDO'YU AYIRAMIYORUM'
Arjantinli defans oyuncusu, 'Lionel Messi mi, yoksa Cristiano Ronaldo mu' sorusuna "İkisinin de futbolundan çok hoşlanıyorum. Cristiano Ronaldo'nun çalışmaya bağlı futbol hayatı var. Bu şekilde devam ediyor ve sürekli çalışıyor. Lionel Messi'de ise inanılmaz futbol kapasitesi var. İnanılmaz bir yetenek var, ikisini de ayıramıyorum. İkisi de birbirinden iyi futbolcular" karşılığını verdi.
'ABDÜLKADİR ÖMÜR'Ü MESSİ'YE BENZETİYORUM'
Türkiye'de en beğendiği futbolcunun Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür olduğuna dikkat çeken Campi, "Abdülkadir Ömür çok iyi futbolcu. Tabi kötü şanssızlıkları oldu ve sakatlandı ama ona rağmen çok iyi. Teknik olarak kendisini Messi'ye benzetiyorum. Topu alıp hızlanması ve gitmesi arkasından baktırıyor" dedi.
'DAHA ÇOK TÜRK OYUNCU AVRUPA'YA GİDECEK'
Çok sayıda Türk futbolcunun yurt dışında top koşturmasıyla ilgili konuşan Gaston Campi, "Ben daha fazla oyuncunun gideceğine inanıyorum. Burada yeni yetişen genç oyuncular var. Ayrıca İngiltere ve İtalya'da oynayan defans oyuncuları da var. Daha fazla ve daha iyi oyuncuların çıkacağına inanıyorum" dedi.
Campi, gelecek sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralıyla ilgili soruya, "Bu kural Türkiye milli takımı için iyi bir seçim. Çünkü ligde daha fazla Türk oyuncu görebilecekler. Bu onlar adına iyi olacak ama bizim için iyi olmayacak" yanıtını verdi.
Türkiye'de en sevdiği yemeklerden birinin balık olduğunu söyleyen Campi, kebap ve baklavadan da hoşlandığını dile getirdi. Campi, bildiği Türkçe kelimelerin ise 'Günaydın', 'Afiyet olsun', 'Sonraki maç' ve 'Teşekkürler' olduğunu aktardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Campi ile röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ
2022-02-01 12:16:31

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