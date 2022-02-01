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Bakan Soylu'dan 'Uyuşturucu operasyonlarını gündüz yapın' talimatı

DHA

Bakan Soylu'dan 'Uyuşturucu operasyonlarını gündüz yapın' talimatı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekor uyuşturucu yakalamalarını yaptıklarını belirterek, "Arkadaşlar uyuşturucu operasyonlarını sabaha karşı yapmayın artık. Gündüz milletin gözünün önünde yapın. Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını, çok anlatamıyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, 13 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısının açılışına katıldı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da yer aldığı değerlendirme toplantısında, 81 ilin şube müdürleri bulunuyor.
ÖLÜM SAYISI 190'A DÜŞTÜ
2017'de uyuşturucu madde bağlantılı ölüm sayısının 941'e çıktığını, her gün meydanlarda yerde kıvranan uyuşturucu bağımlılarının fotoğrafının bütün milletin vicdanını zorladığını anlatan Bakan Soylu, "Ama öyle sert girdik ki hep birlikte, bugün meydanlarda o fotoğrafı görüyor değiliz. İlk önce 941'i 657'ye, sonra 342'ye, sonra da 314'e düşürdük. 2021 sayısı halen 190'dır. Adli tıp rakamları çünkü 3-4 ay sonradan geliyor. İnşallah o da 2020'nin gerisinde kalacak" dedi.
217 BİN UYUŞTURUCU OPERASYONU
2016'da 88 bin uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Soylu, "2021 sonu jandarmamız, polisimiz toplam 217 bine, neredeyse 3 katına çıkardı. 2016'da yıllık 7 bin 641 tutuklama gerçekleşiyordu. Yargıyla, Adalet Bakanlığımızla sürekli artırdık ve özellikle gizli soruşturmacı meselesi can simidimiz oldu. 2021 yılı itibarıyla 26 bin 788 tutukluya, tüm zamanların en yüksek yıllık tutuklama sayısına ulaştık. Halen cezaevlerinde uyuşturucu suçundan 100 binin üzerinde kişi bulunmakta. Bu 15 Temmuz'da 35-36 bin civarındaydı" diye konuştu.
2021'DE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARLARI
2017'de 176 bin şüpheliye işlem yapılırken, 2021'de 283 bin şüpheliye gözaltı işlemi yapıldığını dile getiren Soylu, Cumhuriyet tarihinin rekor yakalamalarını yaptıklarını söyleyerek, şu örnekleri verdi:
"Kocaeli'nde 3 ton 860 kilo esrar, Lazkiye açıklarında 1.5 ton esrar, İskenderun Limanı´nda 176 kilo 800 gram kokain, Diyarbakır Lice'de 3 günde 680 kilo toz esrar, 250 kilo kubar esrar, 2.1 milyon kök kenevir, 1.7 milyon kök skunk bitkisi, Van'da 322,5 kilo eroin, Hakkari'de 405 kilo eroin, Hatay'da 1.2 milyon adet Captagon, Hakkari'de 566 kilo eroin, Diyarbakır'da 1867 kilo toz esrar, 497 kilo kubar esrar yakalamaları ve hatta bütün bunlarla beraber belki de en büyük İstanbul'da 1 tona yakın metamfatemin yakalaması 2021 yılındaki büyük operasyonlarımızdan sadece birkaçı. 2021'de 22 ton 234 kilo eroin, 2 ton 841 kilo kokain, 5 ton 518 kilo metamfetamin, 8 milyon 454 bin 308 sentetik ecza, 2020'de 114 milyon kenevir kök yakalamıştık, Lice'den Şenyayla'ya kadar bütün hattı süpürmüştük. 2021'de de 70 milyon kök kenevir yakaladık. Terör örgütü ve uyuşturucu tacirleri dahil olmak üzere nefes aldırmamaya çalıştık."
YÜZDE 48'İ EVDE, YÜZDE 27'Sİ METRUK BİNALARDA KULLANIYOR
İlk kez Türkiye'de uyuşturucudan suç gelirleri operasyonları gerçekleştirildiği ve devam ettirildiğini ifade eden Bakan Soylu, uyuşturucunun en çok kullanıldığı yerlerle ilgili araştırma sonuçlarını da şöyle açıkladı:
"Bir, yüzde 48'le kendi evi. İki, yüzde 27 ile metruk binalar. Ondan sonra da araçlar, parklar sıralanıyor. Kendi evinde kullanana sorduk, 'Ailen var mı' diye, yüzde 80'in üzerinde ailesiyle yaşıyor. Annesini sorduk, ev hanımı. Demek ki anneye ulaşmalıyız. 'En iyi narkotik polisi anne' ve metruk binalar projelerini bunun için başlattık. İlk metruk binalar tespitimiz Türkiye genelinde 30 bindi, işin üzerine biraz daha gittik, 50 bin, 75 bin, 90 bin ve en sonunda 109 bin 114 metruk bina tespiti yaptık ve bunlardan 74 bin 28'ini yıktık. 11 bin 562'sinin metrukluğunu rehabilite ederek giderdik, diğerlerinin işlemlerine devam ediyoruz. Elbette uyuşturucuyla mücadelenin sadece yakalamaktan ibaret olmadığını biliyoruz."
'UYUŞTURUCU SATICILARININ AYAĞINI KIRIN' SÖZÜNÜ HATIRLATTI
2022'nin terör örgütünün yanı sıra uyuşturucu satıcılarına da büyük bir darbe yılı olacağını söyleyen Soylu, "Geçen yıl kırdığımız rekorları bu yıl sahada hareketsiz bırakarak devam ettirmeliyiz. Uyuşturucu satıcıları da korkmalı, uyuşturucunun o ağababaları da baronları da hepinizden çekinmeli ve ürkmeli. Bizi eleştirdiler, eleştirdikleri nokta, ne demişiz, 'Uyuşturucu satıcılarının ayağını kırın.' İyi onlar çocuklarımızı zehirlesin, biz de öküzün trene baktığı gibi bakalım. Böyle bir şey olabilir mi? Peki bu söylediğimiz söz sonrası ne oldu, 941 ölüm, 314 olmuştu. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık ve bunlara imkan tanımadık. Allah´a hamdolsun büyük bir mücadeleyi hep beraber ortaya koyduk" dedi.
2022'İN EN ÖNEMLİ RİSKLERİNİ AÇIKLADI
2022 yılı için en büyük riskleri de sıralayan Bakan Soylu, şu uyarılarda bulundu:
"Metamfetamin bu yıl birinci derecede riskimizdir. Bunu sahaya yaymak ve çoğaltmak suretiyle çocuklarımızı zehirlemek istiyorlar. Bunun satıcısı, dağıtıcı, getireni, götüreni her kim varsa biçmek zorundayız, bu kadar basit. İkinci riskimiz biz 114 milyon, 70 milyon kök keneviri tasfiye edince, genetiği değiştirilmiş esrar olarak nitelendirdiğimiz skunk şu anda kök kenevirin yerini almaya başladı. Buna hayat hakkı vermemeliyiz. Hem bu konunun organizatörleri hem suçlularını nerede buluyorsak gereğini yerine getirmeliyiz. Üç, sentetik ecza meselesidir. Biz sahaya baskı yaptıkça onlar eczacıları tehdit edip birtakım ilaçları temin etmeye çalışıyorlar. 8 milyonun üzerinde ve en önemli risklerimizden biri ve buna imkan vermemeliyiz. En önemli risklerden biri de elbette her zamanki gibi eroin, esrar, captagon´dan ecstasy'e kadar sentetikler. Bütün bunlarla mücadele bizim sorumluluğumuz."
GÜNDÜZ OPERASYON TALİMATI
İçişleri Bakanı Soylu, narkotik birimlerinin uyuşturucu operasyonlarını gündüz de yapmalarını istedi. Soylu, "Arkadaşlar uyuşturucu operasyonlarını sabaha karşı yapmayın artık. Gündüz milletin gözünü önünde yapın. Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve gündüzün gözünde Türk polisinin, Türk jandarmasının nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun. Aleni bir şekilde yapıp, gerçekleştirin ve bunu bütün Türkiye'ye aynı şekilde yayalım. Sabah yapacağımız, gece yapacağımız vardır ama gündüz yapmaktan da imtina etmememiz lazım geldiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yine özellikle adliyeye sevklerde dosyalarımızı en ince ayrıntısına kadar hazırlamak zorundayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-02-01 13:39:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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