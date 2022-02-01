\u00dcroloji Uzman\u0131 Prof. Dr. Murat Sava\u015f, prostat hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n tedavisindeki lazer, robotik, y\u00fcksek h\u0131zl\u0131 su dalgalar\u0131yla doku k\u00fc\u00e7\u00fcltmesi, rezum ve \u00fcrolift gibi yeni teknoloji tedavi tekniklerinin uzun d\u00f6nemde daha iyi sonu\u00e7lar verdi\u011fini s\u00f6yledi. Sava\u015f, bu tekniklerde hastalar\u0131n kendilerini ehil ellere b\u0131rakmalar\u0131 gerekti\u011fi konusunda da uyar\u0131da bulundu. Memorial Antalya Hastanesinden \u00dcroloji Uzman\u0131 Prof. Dr. Murat Sava\u015f, ya\u015fl\u0131 erkek hastal\u0131\u011f\u0131 prostata ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Prostat\u0131n erkeklerde 50 ya\u015f\u0131ndan sonra belirti vermeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Prof. Dr. Murat Sava\u015f, bu belirtilerin alt\u0131nda yatan bir\u00e7ok fakt\u00f6r olabilece\u011fine i\u015faret etti. Sava\u015f, \u00f6zellikle idrar yanma al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131nda de\u011fi\u015fiklikler, s\u0131k idrara \u00e7\u0131kma, idrar\u0131 rahat yapamama, geceleri idrar s\u0131kl\u0131\u011f\u0131nda artma, idrar tazyikinde d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fck, kesik kesik idrar yapma, idrar yaparken yanma ve idrar\u0131 yapt\u0131ktan sonra rahatlayamama hissi gibi belirtiler varsa hastan\u0131n muhakkak bir \u00fcrolo\u011fa ba\u015fvurulmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Bu t\u00fcr semptomlar\u0131 olan hastalar\u0131n gerekli de\u011ferlendirmeler sonucu tedavi y\u00f6ntemlerine y\u00f6nlendirildi\u011fini ifade eden Sava\u015f, ilk olarak ila\u00e7 tedavisi, d\u00fczelme olmuyorsa cerrahi y\u00f6ntem gerekti\u011fini kaydetti. \u201cB\u00f6brek fonksiyonlar\u0131nda bozulmalara neden olabilir\u201d Prostat hastalar\u0131n\u0131n idrar\u0131 yapt\u0131ktan sonra geride \u00e7ok fazla at\u0131k idrar b\u0131rak\u0131yorsa bunun \u00e7e\u015fitli hastal\u0131klar\u0131 beraberinde getirdi\u011fine i\u015faret eden Sava\u015f, \u201cBu at\u0131k idrar yolunda enfeksiyon, mesanede ta\u015f olu\u015fturabiliyor. \u0130drarda kanamalara, ileri d\u00f6nemde de b\u00f6brek fonksiyonlar\u0131nda bozulmalara neden olabiliyor. Bu t\u00fcr \u015fikayetlerin \u00fczerine belirtiler ortaya \u00e7\u0131karsa,hastalara cerrahi tedavi y\u00f6ntemleri sunmak laz\u0131m\u201d diye konu\u015ftu. Prostat tedavisinde yeni teknoloji se\u00e7enekleri \u00dcrolojide 1930 y\u0131l\u0131ndan bu yana Trans\u00fcretral Prostat Rezaksiyon y\u00f6nteminin halen kullan\u0131lmakta oldu\u011funu belirten Sava\u015f, geli\u015fen teknolojiyle birlikte lazer, robotik teknolojiler, y\u00fcksek h\u0131zl\u0131 su dalgalar\u0131yla doku k\u00fc\u00e7\u00fcltmesi, rezum ve \u00fcrolift tekni\u011finin \u00fcrolojide kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Sava\u015f, \u201cGenel olarak prostat hacmi k\u00fc\u00e7\u00fck olanlarda daha \u00e7ok hastay\u0131 bu t\u00fcr yak\u0131nmalar\u0131n\u0131 azaltmak i\u00e7in sundu\u011fumuz tedavi y\u00f6ntemleri var. Orta hacimlilerde ayr\u0131, \u00e7ok b\u00fcy\u00fck prostatlarda da farkl\u0131 cerrahi teknikler sunuyoruz. Bunlar\u0131n hepsinde alternatif sundu\u011fumuz lazer cerrahi teknikleri bulunuyor. Bunlar g\u00fcn\u00fcm\u00fczde en g\u00fcncel olan tedavi yakla\u015f\u0131mlar\u0131\u201d dedi. \u201cUzun d\u00f6nem sonu\u00e7lar\u0131 daha iyi\u201d Yeni tekniklerin avantajlar\u0131ndan bahseden Sava\u015f, \u201cProstat dokusunda olduk\u00e7a y\u00fcksek miktarda azalma oluyor. Uzun d\u00f6nem sonu\u00e7lar\u0131 daha iyi. Daha fazla prostat dokusu \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in de tekrar tedavi edilme durumu daha az. Bu lazer tekniklerini t\u00fcm boyutlardaki prostat hastalar\u0131na sunabiliyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131. \u201cYeni cerrahi tekniklerde kendilerini ehil ellere b\u0131rakmalar\u0131 gerekiyor Prof. Dr. Sava\u015f, belirtisi olan hastalar\u0131n muhakkak klini\u011fe ba\u015fvurmas\u0131 gerekti\u011fine vurgu yaparak, \u201c\u00d6zellikle yeni cerrahi tekniklerde kendilerini ehil ellere b\u0131rakmalar\u0131 gerekiyor. Maalesef g\u00fcn\u00fcm\u00fczde bir\u00e7ok y\u00f6ntem \u00e7ok g\u00fczelmi\u015f \u015fekilde sunulabiliyor. Baz\u0131 cerrahi teknikler, baz\u0131 hastalara uygun olmayabiliyor. Hastan\u0131n bunu bilmesi laz\u0131m\u201d dedi.