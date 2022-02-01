Alanya’nın ulaşım sorununu çözecek plan hazır

Alanya Belediyesi’nin 2022 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi’nin 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı saat 14.00’te Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında gerçekleşti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel açılış konuşmasında son günlerde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için belediye ekiplerinin tüm imkanlarıyla çalıştığını söyledi. Yücel, “Antalya’mız, Alanya’mız ve bölgemizde fırtına ve kar nedeniyle zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bizlere bir daha böyle afetler göstermesin. Geçtiğimiz hafta yağan yoğun kar yağışı bizim su kaynaklarımız için nimet ancak olumsuz hava koşullarının yollarımıza, sokaklarımıza ve çiftçilerimize ekonomik zararları oldu. Kar ve yağışlarla mücadelemizde fen işlerindeki arkadaşlarımızın neredeyse yüzde 70’i o bölgelere yönlendirildi ve hala mücadeleye devam ediliyor. Çevre ilçelere de her zaman elimizden gelen desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bölge olarak ilk defa böyle yağış gördük yine de şükürler olsun” diye konuştu.



“1+1 daireler için yeni düzenleme”

Alanya Belediye Meclisi turistik tesislerin ve eski konutların yıkılarak 1+1 daireler dönüştürülmesinin önüne geçmek için emsali 1’in altında olan yerlerde en küçük bağımsız bölümün 40 metrekare olması kararı aldı. Onaylanan karar 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. Oy birliği ile alınan karara göre, 31 Aralık 2021 tarihinden önceki risk tespiti yapılmış binalarda maliklerin en az üçte ikisi ile diğer bina ve parsellerde maliklerin yüzde 100’ü ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenleyip, yapı ruhsatı düzenlenmemiş parsellerdeki ruhsat işleri, talep edilmesi halinde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren geçerli olan ilgili plan hükmüne göre işlem yapılacak.



“Alanya ulaşım master planı hazır”

Alanya’nın ulaşım sorununu toptan çözecek ‘Ulaşım Master Planı’ konusunda üyeleri bilgilendiren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Birkaç gün içinde master planla ilgili sözleşmemizi yapıyoruz. Okurcalar’dan Gazipaşa’ya kadar olan tüm Alanya’nın dahil olduğu trafik master planı sözleşmesi imzalanıyor. Bu konuda Karayolları ve tüm kurumlarla istişarelerimiz devam ediyor. 9 ay gibi bir çalışma süresi içerisinde Alanya’nın artık taşıt, yaya ve bisiklet trafiği sağlıklı bir hale gelecek. Önümüzdeki kısa süre içerisinde arka arkaya 810 tane ihale gerçekleştireceğiz ve birçok projemiz söylemde kalmayacak ve uygulamaya geçecek. Sıkıntıların farkındayız ve giderilmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Alanya’nın kangreni olan bu trafik sorunlarını çözeceğiz” şeklinde konuştu.



“Sahil büfeleri yaz sezonuna hazır olacak”

‘Tek Tip Sahil Büfesi Projesi’ hakkında da bir açıklama yapan Başkan Yücel, “Yaz sezonuna kalmadan sahiller hazır olacak. Hatta her mahallenin yoğunluğuna göre halk plajları olacak. Örnek büfe ALTİD tarafından yapıldı ve sizlerde umarım beğenmişsinizdir. Fiziksel olarak yapılınca çok güzel oldu” dedi.

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