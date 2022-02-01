Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, savunma sanayi, bilim ve teknoloji devlerini 31 Mart2 Nisan tarihlerinde Antalya’da yapılacak "7’den 77’ye Antalya Bilim Şenliği"ne (BİLİMFEST) davet etti.

Antalya Bilim Merkezi, 31 Mart2 Nisan tarihlerinde "7’den 77’ye Antalya Bilim Şenliği"ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 3 gün boyunca Antalyalıları savunma sanayi, bilim ve teknoloji alanındaki harikalarla buluşturacak. Antalya Bilim Merkezi’nde söyleşiler, sergiler, görsel şovlar ve 100’ün üzerinde atölye çalışması gerçekleştirilecek.



“BİLİMFEST’e güçlü katılım"

Antalya Bilim Şenliği’ne (BİLİMFEST), Savunma Sanayi Akademisi, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayisi ile bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kurumlar katılacak. BİLİMFEST’in ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’da gerçekleştirilecek olan bilim şenliğine sanayinin, bilimin ve teknolojinin devlerini davet etti.

Ankara’da Savunma Sanayi Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ı makamlarında ziyaret eden Başkan Tütüncü, “Milli iftiharımız olan kurumlarımız BİLİMFEST’e güç katacak” dedi. Tütüncü Ankara’da TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı da ziyaret etti. Antalya Bilim Merkezi’nin yeni dönem hedefleri ve BİLİMFEST’in konuşulduğu ziyarete AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik de katıldı.

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