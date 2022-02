Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli: “Pazar günü 2 takım da zorlu bir mücadele verecek”

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, “Pazar günü hakem düdüğü çaldığında her iki takım da zorlu bir mücadele verecek. Herkes iyi performans sergilemeye çalışacak. Geçmişe bağlı kalmayacağız ancak ilk 4 maçtaki gibi iyi bir performans sergilemeye çalışacağız” dedi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, bu akşam tesislerde yapılacak olan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Farioli, göreve geldikten sonra oynadıkları 4 maçın geride kaldığını ve artık o maçlara odaklanmak istemediklerini söyledi. Önlerinde zor bir Galatasaray maçı olduğunu belirten Farioli, “Pazar günü hakem düdüğü çaldığında her iki takım da zorlu bir mücadele verecek. Herkes iyi performans sergilemeye çalışacak. Geçmişe bağlı kalmayacağız ancak ilk 4 maçtaki gibi iyi bir performans sergilemeye çalışacağız” diye konuştu.



“Umarım bir an önce gelir”

Afrika Kupası nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Awaziem ve Famara ile ilgili gelen soru üzerine ise Farioli, “Afrika Kupası'ndan dönen Awaziem takımla birlikte bugün ilk antrenmanını yapacak. Şüphesiz iyi bir futbolcu. Sahaya döndüğünde bize çok katkı sağlayacak. Famara da ülkesinin milli takımında iyi gidiyor. Finale kalabilecek potansiyelleri var. Dediğim gibi ikisi de bizim için önemli oyuncular. Umarım Famara da biran önce gelip takıma katkı sağlamaya başlar” diye konuştu.



“Belli bir noktadayız”

Transfer konusunda da görüşü sorulan Farioli, “Kulüp benim fikirlerimi ve sahada ne tarz bir futbol oynatmak istediğimi iyi biliyor. Benim için en iyi transfer, sahip olduğumuz oyuncuların kaybedilmemesidir. Çünkü oyunsal anlamda belli bir noktadayız. Oyuncularım sahada uygulamak istediğim oyunu çok iyi biliyor. Transferde adı geçen oyuncular benim için saha içinde, saha dışında ve soyunma odasında önemli rolü olan oyuncular. Bu sezon elimizdeki oyuncuların kaybedilmemesi benim için en önemli transferdir” şeklinde konuştu.

