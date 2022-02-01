Galatasaray'a, Antalya'da "Fatih Terim" mesajlı karşılama

Semih ERSÖZLER Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp için Antalya'ya geldi. Havalimanında takımı karşılayan taraftarların bazıları, "İmparator Fatih Terim" ve "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin" yazılı döviz taşıdı.
Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatı süren ve 15'inci sırada yer alan Galatasaray, ligin 24'üncü haftasında pazar günü karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Kafileyi taşıyan uçak, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Takımı havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent'e ilgi gösterdi. Bazı oyuncular ise taraftarların uzattığı formalara imza atarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
FATİH TERİM MESAJI
İki taraftarın ise ellerinde "İmparator Fatih Terim" ve "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin" yazılı dövizler taşıdığı görüldü. Kamp kadrosunda sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma dahil olan ve dün sözleşme imzalanan İspanyol kaleci Inaki Pena da yer aldı. Galatasaray, pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını Kundu'da konaklayacağı otelin sahasında gerçekleştirecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antalya Havalimanı'ndan detaylar
Takımın karşılanmasından detaylar
Taraftarların tezahüratları
Bir taraftarın elindeki 'İmparator Fatih Terim ve Ey Ruh bize eski Cimbomu ver' yazılı pankarttan detay
Futbolculardan detaylar
Takım otobüsünün havalimanından ayrılmas detayları
DHA-Spor Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR-Semih ERSÖZLER
2022-02-01 18:27:59
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