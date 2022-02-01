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Antalya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

DHA

Antalya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)


KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarpan otomobilde ölen ve yaralanan kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitiren kişinin Ahmet Özkan Avcı olduğu, aracın sürücüsünün ise ağır yaralanan Muhammet Madenci (27) olduğu tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN
2022-02-01 23:11:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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