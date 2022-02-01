Antalya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

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KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarpan otomobilde ölen ve yaralanan kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitiren kişinin Ahmet Özkan Avcı olduğu, aracın sürücüsünün ise ağır yaralanan Muhammet Madenci (27) olduğu tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2022-02-01 23:11:08



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