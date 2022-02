Pembe motosikletli Almila'nın mottosu: Kızlar da yapar

Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, motosiklet tutkunu anne ve babasından etkilenen Almila Vartemel'e (5) ailesi, pembe motosiklet aldı. Hobisi zamanla spora dönüşen Almila, motokros yarışmalarına katılarak hem Avrupa hem Türkiye üçüncüsü oldu. Bir elinde oyuncak bebeği diğerinde kupası ile poz veren Almila, "Yarışlarda bir sürü erkek oluyor. Onları yenmeye çalışıyorum. Motosikletimde 'Kızlar da yapar' yazıyor" dedi.

Motosiklet tutkunu Şeyma (30) ve Alper (33) Vartemel çiftinin kızları Almila, 3 yaşındayken babasından, kendisine motosiklet almasını istedi. Denge bisikletiyle kontrolünü sağlamaya çalışan Almila'ya, geçen yıl pembe motosiklet alındı. Hobi olarak motosiklet kullanmaya başlayan Almila, 2021 yılının Haziran ayında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası birinci ayak yarışları 50CC kategorisinde üçüncü oldu. Bir elinde oyuncak bebeği diğerinde ilk aldığı yarışma kupasıyla poz veren Almila, yaş kategorisinde tek lisanslı kız çocuğu.

'YARIŞTAN VAZGEÇMEDİM'

Pembe motosikletinde 'Can do Girls: Kızlar da yapar' yazan Almila Vartemel, "5 yaşındayım, motosiklet sürüyorum. Gaza basıyorum, rampalara çıkıyorum. Yarışmalara katılıyorum. Yarışıp kupa alıyorum" dedi.

Anne ve babasının motosiklet tutkusunu küçük yaşlarda ruhunda hissettiğini söyleyen Almila, "Motosikletim yokken babama 'Ben motosiklet istiyorum' diye tutturmuştum sonra babam motosiklet aldı, yarışmalara katılmaya başladım" diye konuştu.

Antrenman yapıp kendisini geliştirdiğini, birçok yarışmaya katıldığını anlatan Almila, "Düştüm ama sonra geri kalktım. Yarışa geri devam ettim. Yarıştan hiç vazgeçmedim. Motosikletimin üzerinde kendimi iyi, mutlu hissediyorum. Büyüyünce çocuklara dondurma satacağım ya da motosiklet sürerim. Yarışmalarda birinci olmak istiyorum. Yarışmalarda bir sürü erkek oluyor. Yenemiyorum ama arada onları yenmeye çalışıyorum. Motosikletimde 'Kızlar da yapar' yazıyor" dedi.

'ÇOK DÜŞTÜ AMA YİNE DEVAM ETTİ'

Baba Alper Vartemel, Almila'nın 3 yaşındayken denge bisikleti kullanmaya başladığını belirterek, "Motosiklet sürerken önüme binip, gerekli ekipmanları kullanarak motosiklet tutkusunu aşılamaya başladım. Bilinçli olmasıyla kendisine bir motosiklet aldık. Yarışmalara katıldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen yarışmada hem Türkiye hem Avrupa'da üçüncü oldu. Türkiye'de şu an yaklaşık 14 çocuk sporcu arasında 9'uncu oldu. Diğer yarışmalara daha katılamadık. Kendi kategorisinde lisanslı tek kız çocuğu. Türkiye'de illa motosiklet kullanan çocuklar vardır ama yarışmalara katılan lisanslı, 5 yaşında tek kız çocuğu Almila" diye konuştu.

Kızıyla gurur duyduğunu dile getiren Vartemel, "Kendisi yarışlarda çok düştü. Düşmesine rağmen ağlaya ağlaya motosikletine binmeyi başardı. Sürekli motosikletini kullanmak istiyor. Büyüyünce hobi olarak da devam edebilir, yarışmalara katılıp da devam edebilir. Artık onun azmine ve kararlılığına bağlı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

