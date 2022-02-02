(ÖZEL) Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyoruz



Adem AKALAN-Namık Kemal KILINÇ-Burak YALMAN/ANTALYA,(DHA) GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sezon hedeflerinin 44 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu söyledi. Keleş, oynayacakları Konyaspor maçına yoğun tempoda çalıştıklarını kaydetti.

GZT Giresunspor, lige verilen milli maç arası dolayısıyla geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanıyor.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, antrenman öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kampı perşembe günü tamamlayarak Konya'ya gideceklerini söyleyen Hakan Keleş, "Giresun'da hava muhalefetinden dolayı şartlar kötüydü. Burası daha uygundu, zaten eksik futbolcular, sakat futbolcular, onların tedavi süreci vardı. Yoğun bir şekilde çalıştık. Rakibimiz Konya ve bu maça iyi hazırlandık. Yeni transferimiz Pyerre geldi. 1-2 oyuncu daha gelecek. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık" dedi.

"PYERRE'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"

Takıma takviyeler konusunda bilgiler veren Keleş, "Genelde defansif anlamda sistemi zaten oturtmuştuk. Ofansif bölgeler ile kenar ve santrafor almayı düşünüyoruz. Pyerre'i aldık, yetenekli bir oyuncu. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Takıma uyum süreci, katkıları anlamında çok şey bekliyoruz. İstediğimiz şeyleri de inşallah sahaya yansıtır" diye konuştu.

"OKAN'IN GİTMESİNİ İSTEMİYORDUK"

Galatasaray'ın kaleci Okan Kocuk'u geri çağırmasıyla ilgili gündeme gelen ve Oğulcan Çağlayan takasını kapsayan durumla ilgili bilgi veren Hakan Keleş, "Galatasaray Okan Kocuk'u istiyordu ama yeni bir kaleci ile anlaştılar. Bu saatten sonra bu durumun kapandığını söyleyebiliriz. Biz de bu durum karşısında oyuncu istemiştik. Böyle bir süreç olmuştu ama Okan'ın zaten gitmesini istemiyorduk" şeklinde konuştu.

"44 YIL SONRA ÇIKTIĞIMIZ LİGDE KALMAK İSTİYORUZ"

44 sezon sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirten Keleş, "Tek hedefimiz 44 yıl sonra çıktığımız Süper Lig'de kalmak. İlk yarıya kötü başlayıp sonra toparladık. Ligde istediğimiz puanı da yakalayamadık. Biraz daha fazla puan alabilirdik, son dakikalarda kaybettiğimiz maçlar da oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda takviyeler yapıp uzun süre sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sahadan detay görüntüler

Teknik direktör Keleş ile oyuncuların saha içinde toplantı yapmaları

Giresunsporlu oyuncuların ısınma hareketleri detay

Hakan Keleş'in detayları

Hakan Keleş'in açıklamaları

Antrenmandan detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ

2022-02-02 10:50:02



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