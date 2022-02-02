Mersin’den getirdiği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’den getirdiği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı

İHA

Mersin’den getirdiği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Jandarma ekipleri Mersin’den Kumluca’ya uyuşturucu madde getirip piyasaya sürmeye çalışan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şahsın valizinde 134 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheli, gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya’nın Kumluca ilçesinde M.K. isimli şahsın Mersin’den getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alınması üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kumluca İstihbarat, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı düzenlenen ortak operasyonda şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın valizinde yapılan aramada 134 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lösemili anne, 4'üncü üniversiteyi bitiriyor
YEREL HABERLER Lösemili anne, 4'üncü üniversiteyi bitiriyor
Kemer’de 207 sokak hayvanı aşılandı
YEREL HABERLER Kemer’de 207 sokak hayvanı aşılandı
(ÖZEL) Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyoruz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Süper ...
Antalya’da kazılan çukurdan yola çıkılarak tespit edilen cinayette Alman kadın şüpheli de tutuklandı Alman kadın şüphelinin cinayetten sonra marketten alkol alıp eve geldiği tespit edildi Jandarma ekipleri 100’den fazla kamera kaydını izleyerek kadının yalan beyan verdiğini tespit etti
YEREL HABERLER Antalya’da kazılan çukurdan yola çıkılarak tespit ...
İş makinesinden hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İş makinesinden hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı
Pembe motosikletli Almila'nın mottosu: Kızlar da yapar
YEREL HABERLER Pembe motosikletli Almila'nın mottosu: Kızlar da ...
Antalya hallerinde işlem gören meyve Ocak ayında son 4 yılın ortalamasında ATB Ocak ayı hal endeksini açıkladı
YEREL HABERLER Antalya hallerinde işlem gören meyve Ocak ayında son ...
Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi
YEREL HABERLER Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar ...
Antalyaspor, Beşiktaş'a 2 eksikle hazırlanıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Beşiktaş'a 2 eksikle hazırlanıyor
İşte Beşiktaş’ın geleceği Kartal’ın 6 yıldız adayı ilk kez konuştu
YEREL HABERLER İşte Beşiktaş’ın geleceği Kartal’ın 6 yıldız adayı ...
Antalya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı ...
1 kişinin öldüğü ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralıyı kurtarma seferberliği Bariyerlere saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı Bariyerin üst kısmını bıçak gibi kestiği otomobilde sıkışan yaralıyı çıkarmak için seferber oldular Yaralıyı itfaiye kurtarmaya, 112 sağlık ekipleri ise hayatta tutmaya çalıştı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada ...
Antalya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Francesco Farioli: Galatasaray ile zorlu bir maç oynayacağız
YEREL HABERLER Francesco Farioli: Galatasaray ile zorlu bir maç ...
Galatasaray'a, Antalya'da "Fatih Terim" mesajlı karşılama
YEREL HABERLER Galatasaray'a, Antalya'da "Fatih Terim" mesajlı ...
Galatasaray, Antalya’ya geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Antalya’ya geldi
Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli: “Pazar günü 2 takım da zorlu bir mücadele verecek”
YEREL HABERLER Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli: “Pazar günü 2 ...
Sanayi ve bilimin devleri BİLİMFEST ile Kepez’de buluşuyor
YEREL HABERLER Sanayi ve bilimin devleri BİLİMFEST ile Kepez’de ...
Alanya’nın ulaşım sorununu çözecek plan hazır
YEREL HABERLER Alanya’nın ulaşım sorununu çözecek plan hazır
Kemer Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı ...
Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Antalya’da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde
YEREL HABERLER Antalya’da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde
(ÖZEL) Kocaelispor Teknik Direktörü Altıparmak: Bu taraftar ve şehir, üst ligi hak ediyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kocaelispor Teknik Direktörü Altıparmak: Bu ...
Beşiktaş'ın Antalya kampı sona erdi
YEREL HABERLER Beşiktaş'ın Antalya kampı sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.