Mersin’den getirdiği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı

Merak uyandırdı: Polis dünden beri arama yapıyor

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Jandarma ekipleri Mersin’den Kumluca’ya uyuşturucu madde getirip piyasaya sürmeye çalışan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şahsın valizinde 134 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya’nın Kumluca ilçesinde M.K. isimli şahsın Mersin’den getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alınması üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kumluca İstihbarat, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı düzenlenen ortak operasyonda şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın valizinde yapılan aramada 134 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.