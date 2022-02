(ÖZEL) Ümit Karan: Türkiye transfer çöplüğü olmuş

"Galatasaray yönetimi daha iyi bir kadro kurabilirdi"

"Gomis'i herkes çok seviyor ben de seviyorum, karakterli bir oyuncu ama Galatasaray'ın parasını harcamamak lazım"

"Sadece futbolcu bulmak, yetiştirmek değil. Aynı zamanda teknik ekiple adam yetiştirmek lazım"

"Eski kafayla antrenörlük yapmamak lazım"

"Bizim zamanımızdan Hagi, Alex, Drogba gibi isimler vardı. Şimdi Türkiye'ye baktığın zaman böyle bir isim yok"

"Fenerbahçeli Lugona'ya karşı oynamak çok hoşuma giderdi"

Adem AKALAN-Namık Kemal KILINÇ-Burak YALMAN/ANTALYA,(DHA)Galatasaray ve A Milli Futbol Takımının eski oyuncusu, teknik direktör Ümit Karan, Türkiye´nin yabancı transfer çöplüğüne döndüğünü söyledi.

Galatasaray ve Süper Lig´de birçok takımın formasını terleten A Milli Futbol Takımının eski oyuncusu, teknik direktör Ümit Karan, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya´da kamp yapan takımları ziyaret ederek, antrenmanları izledi. Ümit Karan, Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor´un antrenmanını takip ederek teknik direktör Hakan Keleş ile bir süre sohbet etti. Ümit Karan, Demirören Haber Ajansı´nın (DHA) sorularını da yanıtladı.

"GALATASARAY´IN İŞİ KOLAY DEĞİL"

Milli maçlar nedeniyle verilen ara dönemde hem takımları gördüğünü, hem arkadaşlarını ziyaret ettiğini, hem de oyuncu alışverişi yaptıklarını söyleyen Ümit Karan, "Ligde kritik bir döneme girdik. Giresun alt tarafta oynuyor. Galatasaray´ın da işi kolay değil. İkinci son dönemdeki maçlarda her 3 puan altın değerinde olacak. İyi savaş vermek gerekiyor. İyi futbol oynamak lazım. Futbol oynamaktan ziyade ligde kalmak için puan toplamak lazım" dedi.

"ESKİ KAFAYLA ANTRENÖRLÜK YAPMAMAK LAZIM"

Pro Lisans kursunun devam ettiğini aktaran Karan, "Yavaş yavaş her şeyi tamamlıyoruz. Ben zaten Amerika'da bir yıl eğitim aldım. Sonra Makedonya'da iki sene kaldım. Biz zaten çalışıyoruz ama geliştire geliştire gitmeye çalışıyoruz. Hem yabancı dilimi geliştirdim. Biraz yenilenmek lazım. Eski kafayla antrenörlük yapmamak lazım. Kuşaklar arasında çok fark var. Yeni Z kuşağı çok farklı davranıyor. Bakıyorsunuz sahalarda hakemlere bile cevap veriyorlar. Biz eskiden hakemlere itiraz ediyorduk ama 'eyvallah' diyorduk. Şimdi gençler de kendilerini savunmayı biliyor. Biz hep saygıyla, o ne diyorsa haklı olmasa da 'haklı' diyorduk. Oyunculara biraz daha dost, arkadaş gibi sıcak davranmak lazım. Artık futbolu sadece sahada değil, saha dışında mental olarak oynamak lazım" açıklamasında bulundu.

"SAHA KENARINA YENİ BİR NESİL GELİYOR"

Son dönemlerde genç teknik direktörlere yönelim olduğuna dikkat çeken Ümit Karan, neslin değiştiğini belirterek, "Yılmaz Vural, Fatih Terim gibi büyüklerimiz futbolu genel anlamda yönetecek. Mesela Fatih hoca, TFF başkanı olabilir, Yılmaz Hoca asbaşkan olabilir. Futbolu bir yere getirmek istiyorsak bu insanlarla bir yere gelmemiz lazım. Saha kenarlarından değil de daha yukarıdan yönetmeleri lazım. Çünkü saha kenarına artık yeni bir nesil geliyor" diye konuştu.

"FUTBOL ÇOK MODERNLEŞİYOR"

Değişimin yavaş yavaş başladığının altını çizen Karan, "Yaş da ilerliyor. 70 yaşında saha kenarında her gün kendini yüzde 100 vermek kolay değil. Ama yine de sahada onların gözlerinin içine saygıyla bakarız. Öğrendiklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle beraberle biz zaten bir yerlere yürümeye çalışıyoruz. Futbol sistemleri de değişiyor. 4-4-2 oynuyorduk, ondan sonra 5-4-1 oynadık. Futbol çok modernleşiyor. Santrforun kendi hocaları oluyor, defans oyuncularının kendi antrenörleri oluyor. Futbol o kadar hızlandı ki ayak uydurmak lazım" dedi.

"HASAN ŞAŞ, ÜMİT DAVALA ŞU ANDA TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR"

Eski takım arkadaşı Ergün Penbe'nin "Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı, yok" sözlerini değerlendiren Ümit Karan, "Ergün Penbe bir şey söylediyse yorum yapamam. Kendi yorumudur. Fatih Terim'in yanında hep çalışan Hasan Şaş, Ümit Davala şu anda takım çalıştırmıyor. Ondan önce olanlar da takım çalıştırmıyor. Ama yetiştirmek lazım. Yani Sergen Yalçın'ın yanındaki 4 hoca başka takımlarda çalışabilir. Hoca yetiştirmek lazım. Bu önemli bir şey. Sadece futbolcu bulmak, yetiştirmek değil. Aynı zamanda teknik ekiple adam yetiştirmek lazım" diye konuştu.

"GALATASARAY´IN KADROSU YETERSİZ"

Galatasaray'ın kadrosunun yetersiz olduğunu ifade eden Ümit Karan, şöyle konuştu:

"Galatasaray'da şu anda genç bir takım kuruldu ama yetersiz bir kadro. Galatasaray için kimse küme düşmez diyor, ama şöyle düşünmek lazım. Potada oynadığın zaman her zaman çok risk ve stres getirir. Saha içinde ayakların şişer, titremeye başlarsın. Topu alamamaktan korkarsın. Yani alt tarafta oynamak üst tarafta oynamaktan iki kat daha zordur. Şampiyon olmadın, ikinci oldun, bir dahaki seneye denersin. Ama alt tarafta oynadığın zaman düştün, bir daha kurtuluşun yok. O yüzden alt taraf daha heyecanlı ve gergin. Galatasaray'ın kadrosu genç. Bu durumda o stresi kaldırabilecek mi onu anlamak lazım."

"GALATASARAY YÖNETİMİ DAHA İYİ BİR KADRO KURABİLİRDİ"

Galatasaray´da genç oyuncuları gözden geçirmek gerektiğine dikkati çeken Karan, "Yönetim bence daha iyi bir kadro kurabilirdi. Şu an transfer yaptılar mı bilmiyorum. Yeni bir kaleci aldılar galiba. Bafetimbi Gomis geldi de mesela 36 yaşında bir oyuncuya para vermek. Evet Gomis´i herkes çok seviyor ben de seviyorum, karakterli bir oyuncu ama Galatasaray´ın parasını harcamamak lazım. İyi transferler yapılmalı. Daha uygun santrforlar var. Daha genç daha yetenekli ama araştırmak lazım. Araştırmıyorsan eskilerden bulursun. Zaten Türkiye´nin en büyük sıkıntısı o. Transferlerde hep aynı oyuncular dönüyor. Buradan Beşiktaş´a oradan Fenerbahçe´ye. Dört tane oyuncu yok ki dünyada. Bir gezin bakalım, Afrika, Brezilya, Arjantin´e bir tur atın. Atmadıkları için hep aynı oyuncularla oynuyoruz" yorumunu yaptı.

Galatasaray´dan teklif gelme ihtimalini değerlendiren Karan, Galatasaray´ın evi olduğunu belirterek, "Benim hayatımın en güzel günleri orada geçti. Bizi çağırdıkları zaman her zaman göreve hazırız. Ama bizim gibi eski isimleri kullanmadıkları için de üzgünüz" dedi.

"TÜRKİYE TRANSFER ÇÖPLÜĞÜ OLMUŞ"

Gelecek sene uygulanacak yeni yabancı kuralına da değinen teknik direktör Ümit Karan, "Biz oynarken bu kadar yabancı yoktu. Bence yabancı kuralı yanlış. Futbolda yabancı Türk, Rus, Amerikalı olmaz. Futbolda iyi ya da kötü futbolcu vardır. Ama Türkiye´ye geldiğimiz zaman yabancıların gereksiz gelmelerinden dolayı biz bu kuralı getiriyoruz. Çünkü bu yabancıların çoğu boş transfer. Boş transfer olduğu için kulüplerin çoğu zararda. O zaman bir kısıtlama gelmesi lazım. Bizim zamanımızdan Hagi, Alex, Drogba gibi isimler vardı. Şimdi Türkiye´ye baktığın zaman böyle bir isim yok. Bu isimler geldiği zaman Türkiye futbolu bir yere gelebiliyor. Şu an Türkiye transfer çöplüğü olmuş. Her oyuncu istediği gibi gelebiliyor. Olmaz ki, dediğim gibi burası Dubai, Katar değil. Futbola katkı sağlayacak oyuncular getirmemiz lazım. Filipescu, Popescu, Alex, Roberto Carlos gibilerini getirsinler. Ama bunları getirmedikleri sürece yabancı kısıtlaması doğru" açıklamasında bulundu.

!LUGANO BANA, BEN ONA VURURDUM"

Oynadığı süre boyunca kalecilerden yana hiç zorlanmadığını anlatan Karan, "Fenerbahçeli Lugona´ya karşı oynamak çok hoşuma giderdi. O bana ben ona vururdum. Arkadan da tendonuma basardı ufak ufak. Sert bir oyuncuydu severdim onu. İyi oyuncuydu" dedi.

