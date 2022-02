Çocuk Tiyatroları Şenliği’ni 4 günde 5 bin çocuk izledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in karne hediyesi olan ‘Çocuk Tiyatroları Şenliği’ni ilk dört günde 5 bin 415 çocuk izledi. Çocuklara verimli ve sanat dolu bir tatil sunmayı hedefleyen şenlikte oyunlara yoğun ilgi nedeniyle, ek seanslar konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatili nedeniyle 29 Ocak6 Şubat tarihleri arasında düzenlediği Çocuk Tiyatroları Şenliği oyunlarla çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi, Yenimahalle Kültür Merkezi ve Yıldız Kenter Sahnesi’nde saat 13.00’da çocuklarla buluşan oyunlara yoğun ilgi üzerine saat 11.00’da ek seanslar koydu. Şenlik kapsamındaki tiyatro oyunlarını ilk dört günde 5 bin 145 çocuk izledi. Şenlik kapsamında Antalya’daki yerel tiyatro toplulukları her gün iki farklı seansta 9 farklı oyunu sahneliyor. Tatillerini verimli geçiren çocuklar, eğitici unsurlar içeren oyunlarda hem eğleniyor, hem öğreniyor. Yağmurlu havaya aldırmadan tiyatro salonlarını dolduran çocuklar, macera dolu anlar yaşıyor. Çocuklara oyun sonrasında halkalı şeker ikram ediliyor.



“Çocuklara anlamlı hediye”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, öğrencilerin sanat dolu bir yarıyıl tatili geçirmeleri için çalıştıklarını ifade ederek, “Pandemi nedeniyle Antalya’mız uzun zaman kültür sanat faaliyetlerinden mahrum kaldı. Başkanımız Muhittin Böcek’in yarıyıl tatili hediyesi olarak ‘Çocuk Tiyatroları Şenliği’ düzenliyoruz. Her gün saat 13.00’da gerçekleşen gösterimlere yoğun bir ilgi oldu. Bu nedenle her gün saat 11.00’e ek seans koyduk. Bu sayede yerel tiyatroculara da destek oluyoruz” dedi.



“Keyifli bir tatil geçiriyoruz”

Okyanus Müzikali Denizkızı Efsanesi adlı oyuna 9 yaşındaki kızı Elif Begüm’ü getiren Ayşe Balım Can, kızının tatilinde verimli zaman geçirmesini istediğini ifade ederek, “Bu etkinlikle keyifli bir tatil geçiriyoruz. Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda bu tarz tiyatro etkinlikleri gelişimlerine katkı sağlıyor” dedi. İlk kez tiyatroya geldiğini söyleyen Elif Begüm Can ise, “Annem tiyatroyu benim için sosyal medyadan bulmuş. Bu oyunda okyanus hikayesi çok güzeldi. Beni çok güldürdü tatilde unutulmaz bir gün yaşadım” diye konuştu



“Tebeşir Ağacı hem eğlendirdi hem öğretti”

‘Çocuk Tiyatroları Şenliği’ kapsamında Yıldız Kenter Sahnesi’nde ise ‘Tebeşir Ağacı’ oyunu sahnelendi. Antalya Şehir Tiyatroları Kukla Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği oyuna çocuklar ve aileler büyük ilgi gösterdi. Salonun tamamını dolduran çocuklar aileleriyle birlikte bol kahkahalı oyunda keyifli dakikalar geçirdi. Bir gün önce ‘Düşler’ isimli kukla oyununa da geldiğini söyleyen Ekrem Meriç, “ Bugün de ‘Tebeşir Ağacı’ oyununu izledim. İki gündür tiyatro izliyorum çok mutluyum, tatilime renk kattı” ifadelerini kullandı.

