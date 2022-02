Corendon Airlines, Tour of Antalya’ya verdiği desteğin 4. yılında

Corendon Airlines, profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya 2022 yılında da destek verecek.

Tour of Antalya 2022’ye katılan 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcuyu grup otellerinden birinde ağırlayacak olan Corendon Airlines, ayrıca sponsoru olduğu Alman bisiklet takımı Bike Aid’i de tekrar Antalya’ya getirecek. Kısa süre önce Bike Aid kadrosuna katılan Türk sporcu Halil Doğan da Bike Aid formasıyla ilk kez Türkiye’de düzenlenen bir yarışta pedal basacak.



“Bir Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi: Halil Doğan"

23 yaş altı kategorisinde Türkiye Zamana Karşı Şampiyonu olan Halil Doğan, Bike Aid’e transferiyle bir Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi olma onuruna da elde etti. Corendon Airlines, en büyük hayali Fransa Bisiklet Turu veya Giro d’Italia’da yarışmak olan Halil Doğan için özel iletişim projeleri de gerçekleştirecek.



“Tour of Antalya’nın ikonik fotoğrafı bir kez daha çekilecek”

10 13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun Corendon Airlines katkılı ikonik fotoğrafı da bir kez daha çekilecek. 10 Şubat Perşembe günü koşulacak Side Antalya etabında bisikletçiler, Corendon Airlines uçağının altından geçerek görsel bir şölen sunacaklar. Corendon Airlines, Antalya merkezli bir şirket olarak Antalya’nın tanıtımına katkı sağlayan organizasyonlara destek vermeye ilerleyen dönemde de devam edecek.

Corendon Airlines geçmişten bugüne, yurtiçi ve yurtdışında Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Milli Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, CorendonCircus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, patika koşusu yarışları Salomon Cappadocia UltraTrail ve Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines ile profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği verdi.

