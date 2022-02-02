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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uysal: “Antalya’mız dünya kültürlerinin buluştuğu yer”

İHA

Yakalandığı Covid19 nedeniyle evinde karantinada bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov heykelinin açılışına telefonla bağlandı. Başkan Uysal, "Antalya'mız, Muratpaşa'mız dünya kültürlerinin buluştuğu bir yer. Öyle olmaya da devam edecek" dedi.

Başkan Uysal: “Antalya’mız dünya kültürlerinin buluştuğu yer”

Yakalandığı Covid19 nedeniyle evinde karantinada bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov heykelinin açılışına telefonla bağlandı. Başkan Uysal, “Antalya’mız, Muratpaşa’mız dünya kültürlerinin buluştuğu bir yer. Öyle olmaya da devam edecek” dedi.
Muratpaşa Belediyesi’nin Güzeloba Mahallesi’nde bulunan ve yakın bir zamanda kitap kafe olarak da hizmet vermeye başlayacak Cengiz Aytmatov Parkı’nda, dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçının heykelinin açılışı törenle yapıldı. Açılışta Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, Kırgızistan Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Danışmanı Urmat Usenov, Türk Dünyası Platform Başkanı Mustafa Yılmaz ve çok sayıda Kırgız davetli katıldı.

“Kalplerimiz bir”
İş insanı Barno Usmanova’nın destekleriyle heykeltıraş Bookbev Arykov tarafından yapılan heykelin açılışına yakalandığı covid19 nedeniyle evinde karantinada bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise telefonla bağlandı. Başkan Uysal, konuşmasında, Muratpaşa’nın çok önemli bir günü yaşadığını söyledi. Kırgız ve Türk kültürünün çok önemli bir temsilcisinin, dünya kültür mirasının önemli ismi merhum Cengiz Aytmatov’un heykelini açmaktan son derece memnun olduklarını dile getiren Başkan Uysal, “Gönüllerimiz bir. Kalplerimiz bir. Duygularımız bir. Antalya’mız, Muratpaşa’mız dünya kültürlerinin buluştuğu bir yer. Öyle olmaya da devam edecek. Dünya barışının bir simgesi olarak hayatını sürdürecek, Muratpaşa’mız. Çok önemli düşün insanlarının, edebiyatçıların, kültür insanlarının temsilleri olmaya devam edecek” dedi.

“İki halkın dostluğu”
Bakan Danışmanı Usenov ise Türkiye çeşitli şehirlerinde Cengiz Aytmatov heykelinin bulunmasının iki halkın dostluk ve kardeşliğinin en güzel ifadesi olduğunu söyledi. Usenov, “Bu sevinci yaşattığınız için size bütün Kırgız halkının adına şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ adlı romanı aynı isimle beyaz perdeye de uyarlanan Türk dünyasının önemli kültür insanlarından Cengiz Aytmatov’un heykeli Başkanvekili Sarı ve protokolün diğer üyeleriyle birlikte açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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