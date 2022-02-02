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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan sürücüsünün geri manevra yaparak çıktığı TIR´a çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Serik ilçesi, Cumalı Mahallesi mezarlık mevkisinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Terminale gitmek için yan yola giren Mustafa Parmaksızoğlu yönetimindeki 42 ERG 57 plakalı yolcu otobüsü, geri manevra ile akaryakıt istasyonundan çıkmaya çalışan Durmuş Akgül yönetimindeki 07 FFE 31 dorse plakalı TIR´a çarptı. Kazada otobüsteki yolculardan 11'i hafif yaralandı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 7´sine kaza yerinde ayakta müdahale edilirken, 4´ü ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-02-02 14:01:02



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