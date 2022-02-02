Antalya İl Eğitim Müdürlüğünde Hüseyin Er dönemi sona erdi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er merkeze çekilirken, yerine vekaleten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) bir dönem genel sekreterlik görevini yürüten Emre Çalışkan getirildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in görevinden alınıp merkeze çekildiği, yerine ise ALKÜ ve AÜ’de genel sekreterlik görevlerinde bulunan Emre Çalışkan’ın vekaleten getirildiği öğrenildi. 20142020 yılları arasında Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü görevini yürüten Er, 14 Eylül 2020 tarihinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilmişti.



Emre Çalışkan kimdir?

1983 yılında Antalya’da dünyaya gelen Emre Çalışkan, aslen Antalya’nın Korkuteli ilçesindendir. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Bir süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Akdeniz Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. Bu süreçte Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezinde Erasmus+ ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Proje Uzmanı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında Eğitici Eğitmenliği ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Koordinatörlüğü görevlerini de üstlendi. 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Çalışkan, aynı zamanda Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı görevini de yürüttü. 2019 yılı Kasım ayında mevcut görevdeki çalışmalarından sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik kadrosuna atandı. Çalışkan, Alanya'da görevini yürütmekte iken 16 Mart 2020 tarihinde Akdeniz Üniversitesi'nde Genel Sekreterlik görevine başladı. Emre Çalışkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.