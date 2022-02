Saklıkent’te kar festivali yapacağını söyleyip 2 bin kilo et alıp kayıplara karıştı Emniyet ekiplerince yakalanan et dolandırıcısı tutuklandı

Antalya Saklıkent’te kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 2 bin 700 kilogram et alarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya’da değişik tarihlerde Saklıkent Kayak Merkezi’nde kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 farklı kişiden toplamda 2 bin 700 kilogram et ve tavuk ürünü alıp, paralarını ödemeyip dolandırıcılık yaptığı tespit edilmesi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çok sayıda kamera kayıtlarının incelendi. Olayların şüphelisi M.E. olduğu tespit edilip yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

