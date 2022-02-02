Antalyaspor bisiklet takımı kürsüde

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 31 Ocak2 Şubat 2022'de tarihlerinde Alanya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Sezon Açılış Yarışları'na Antalyaspor Bisiklet Takımı yeni sponsorları Beaver Coffee Shop ve Dental Smile'ın destekleriyle katıldı.

Kırmızıbeyazlı sporcu Devrim Ardıç, ilk gün koşulan ve zorlu bir yarış olan yol yarışında 3.'lük başarısı gösterdikten sonra ikinci gün koşulan kriteryum yarışında da 2.'lik derecesini elde etti. Yarışmalara katılan Antalyasporlu diğer sporcular Nuri Acar ve Haşim Köksal da başarılı bir şekilde yarışları tamamlayarak bitiş çizgisini gördüler.

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