Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Antalya’da hakkında nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 68 adet suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası olan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Döşemealtı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesinde nitelikli suçlardan uzun süredir aranan şahısların yakalanması maksadı ile planlı faaliyet yürütüldü. Faaliyet kapsamında hakkında nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 68 adet suç kaydı bulunan ve halen dolandırıcılık suçundan aranan ve kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.C., bugün düzenlenen operasyonda yakalandı. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.