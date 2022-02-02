Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da düzenlenen operasyonlarda toplam 5 bin 245 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa ve Döşemealtı ilçelerinde durdurulan araçlarda arama yaptı. Kepez´de bir kamyon ve kamyonette yapılan aramada 940 litre Muratpaşa´da bir kamyonette ve otomobilde yapılan aramada 1005 litre, Döşemealtı ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada ise 3 bin 300 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-02-02 19:53:45



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