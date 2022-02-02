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Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı

DHA

Antalya'da 5 bin 245 litre 'sahte içki' ve 'etil alkol' ele geçirildi; 6 gözaltı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da düzenlenen operasyonlarda toplam 5 bin 245 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa ve Döşemealtı ilçelerinde durdurulan araçlarda arama yaptı. Kepez´de bir kamyon ve kamyonette yapılan aramada 940 litre Muratpaşa´da bir kamyonette ve otomobilde yapılan aramada 1005 litre, Döşemealtı ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada ise 3 bin 300 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-02-02 19:53:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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