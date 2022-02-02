'Dur' ihtarına uymayıp otomobili bırakıp kaçtılar

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, yolda denetleme yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. 15 kilometrelik takibin ardından otomobili ara sokağa bırakıp yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Aksu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezine seyir halinde olan içinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu 07 YKY 03 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler ile ekipler arasında takip yaşandı. Yaklaşık 15 kilometre süren takip sonunda 2 şüpheli, otomobili Muratpaşa ilçesinde ara sokağa bırakıp, kaçtı. Otomobil, otoparka çekilirken polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-02-02 21:26:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.