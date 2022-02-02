Manavgat Şelalesi'ndeki tesisler su altında kaldı İşletmelerini su basan vatandaşlar, eşyalarını kurtarma telaşına düştü

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde sağanak yağmurun ardından Manavgat Şelalesi'ndeki tesisler sular altında kaldı.

Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından Manavgat Irmağı'nın debisi yükseldi. Suların yükselmesi ile Manavgat Şelalesi'nin yanındaki işletmeler sular altında kaldı. Vatandaşlar, tesislerdeki eşyaları güvenli bir alana taşıdı.

Duruma tepki gösteren bir tesis görevlisi, “Şelale sular altında kaldı. Eşyalarımız kullanılamaz oldu. Çok büyük zararımız var. Beklemeye devam ediyoruz” dedi.

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