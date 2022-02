(ÖZEL) MKE Ankaragücü kaptanı Özgenç: Kulüpler paralarını çarçur etmesin

Adem AKALAN Namık Kemal KILINÇ Burak YALMAN / ANTALYA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün takım kaptanı Erdem Özgenç, kulüplerin kalitesiz yabancı oyuncu alarak paralarını çarçur etmemesi gerektiğini söyledi. Özgenç, "Yöneticilerin Euro'dan haberi yok sanırım. Adamlar '400 bin Euro çok ucuz' diyor. Bursaspor, Spor Toto 1'inci Lig'de 900 bin Euro bonservis verip oyuncu alıyor. İnanamıyorum, vallahi inanamıyorum" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de 45 puanla Ümraniyespor ile liderliği paylaşan MKE Ankaragücü, FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirdi. Başkent temsilcisinin tecrübeli takım kaptanı Erdem Özgenç, kamp yaptıkları otelde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Özgenç, Antalya kampının iyi geçtiğini ve sezon sonunda hedefledikleri şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti. Erdem Özgenç, sakatlık yaşadığı dönemlerde psikolojik olarak zor günler geçirdiğini, Garry Rodrigues, Onyekuru gibi hızlı oyunculara karşı zorlandığını kaydetti. Başarılı oyuncu, yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini açıkladı.

"İYİ YOLDAYIZ, ARKADAŞLIĞIMIZ ÇOK İYİ"

Sakatlığından dolayı takımla yeni çalışmaya başladığını belirten Erdem Özgenç, kampın güzel geçtiğini ve ortamlarının iyi olduğunu belirtti. Özgenç, "Ankara'daki hava olaylarından dolayı kampımızı biraz uzattık. İnşallah çok verimli kamp dönemi geçirip, bunu ligdeki maçlara yanısıtırız. İyi yoldayız, arkadaşlığımız çok iyi. İnşallah lige yansıtıp bu kampın verimini de almış oluruz" dedi.

"SEZON SONUNDA İNŞALLAH İNSANLARI MUTLU EDERİZ"

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyleyen Erdem Özgenç, "Buraya ilk geldiğimde 2'nci Lig'den kimsenin inanmadığı ortam vardı. O sene şampiyon olduk. Bu sene de öyle bir takım var. Ankaragücü'ne her zaman üst ligler yakışır. Süper Lig bu kulübe çok yakışıyor. Sezon sonunda inşallah insanları mutlu ederiz" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ZOR DÖNEMLER YAŞADIM"

Bir sene daha futbol oynadıktan sonra bırakacağına dikkat çeken Özgenç, sakatlandıktan sonra psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyledi. Özgenç, "İnşallah Ankaragücü'nde bırakacağım futbolu. Futboldan sonrasına ilişkin plan yapmadım. Futbolda yarın ne getirir bilemiyoruz. Bursaspor'dan ayrılıp sakatlandıktan sonra ameliyat oldum. Psikolojik olarak çok zor dönemler yaşadım. Sakatlıktan sonra 'koşabilirsem yeter bana' diyordum. Ondan sonra 6 senede 3 şampiyonluk olacak inşallah bu sene. Süper Lig'de, alt liglerde oynadım. Yani futbolda yarının planlamasını hiçbir zaman yapmadım. Yaptığımda ve olmayınca çok üzüldüm. Artık üzülmek istemiyorum. O yüzden plan yapmıyorum ve oluruna bırakıyorum" dedi.

"BU KULÜP İÇİN ELİMİZDEN GELEN HERŞEYİ YAPIYORUZ"

Takımın ağabeyleri olarak herkese yardım etmeye çalıştıklarını ifade eden Özgenç, ligin ikinci yarısındaki en iyi transferlerinin kendisini toparlamaya başlayan Aatif Chahechouhe olduğunu aktardı. Transfer tahtalarının kapalı olmasıyla ilgili sürecin 7-8 sene boyunca hep yaşandığına dikkat çeken Özgenç, "Bu tahta hep bir şekilde açıldı ya da açılmadı ama şu anda takımın durumu çok iyi. 45 puanımız var ve ligde iyi bir pozisyondayız. Herkes performans verecektir. Bu, transfer kapalı, tranfer yapmayacağız anlamına gelmiyor. Ankaragücü'nde her an herşey olabilir. Bir gün kala transfer tahtası da açılabilir, açılmayadabilir ama herkes şunu bilsin özveriyle çalışıyoruz. Biz bu kulüp için, diğer arkadaşlarım adına da söylüyorum, elimizden gelen herşeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"HIZLI VE SISKA OYUNCULARDAN NEFRET EDİYORUM"

Defans oyuncusu olarak hızlı kanat oyuncuları karşısında zorlandığını belirten Erdem Özgenç, "Takımlar en çok parayı kanat oyuncularına harcadığı için hep kaliteli ve kariyerli oyuncular geliyor. Ben hızlı ve sıska oyunculardan nefret ediyorum. Çünkü ne yapacakları belli olmuyor. Topu önüne atıp koşmaya başlıyor. Ağır ama teknik oyunculara karşı hep rahat oynadım. Mesela Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan Garry Rodrigues, Onyekuru gibi oyunculara karşı sıkıntı yaşadık" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER PARALARINI ÇARÇUR ETMESİN"

Yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Özgenç, şöyle konuştu:

"Kulüplerde dolduralım düşüncesi oluyor. Bu hangi kulüp olursa olsun böyle. Bir de yöneticilerin Euro'dan haberi yok sanırım. Adamlar '400 bin Euro çok ucuz' diyor. Bursaspor, Spor Toto 1'inci Lig'de 900 bin Euro bonservis verip oyuncu alıyor. İnanamıyorum, vallahi inanamıyorum. Sonrasında da göndermek için uğraşıyor. Kaliteli oyuncuları saymıyorum. Adana Demirspor'da forma giyen Vargas, Akintola, Mame Diouf, Balotelli gibi oyuncular gelsin. Çok sayıda kaliteli oyuncuyla da oynadım, bunlara saygı da duyuyoruz. Pablo Batalla ile oynadım, Batalla gibi 11 oyuncu oynasın. Bunları söylüyorum ama yabancı oyuncuya karşı değilim. İstediği kadar yabancı kontenjanı da olsun ama kulüpler paralarını çarçur etmesin. Ben 37 yaşındayım, futboldan artık hiçbir beklentim yok. Şöyle bir algı oluşmasın, sizin gibi Türkler olacağına yabancılar olsun. Olsun ama parayı çöp etmeyelim. Kalitesiz yabancı alınmasın lütfen paralara yazık."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

