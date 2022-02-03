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Antalya’nın Serik ilçesinde aşırı yağış, Köprüçayı Irmağı’nı taşırdı. Bir ev ve restoran sular altında kalırken bölgenin yazlık yer olarak kullanılmasından dolayı insanların olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’nde bulunan Köprüçayı Irmağı, aşırı yağışlar nedeni ile taştı. Bir ev ve restoran tamamen sular altında kalırken yazın kullanılan bölgede insanların olmaması bir faciayı önledi.

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