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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ Öğretim Üyesi Türkiye’yi Rusya’da temsil etti

İHA

AÜ Öğretim Üyesi Türkiye’yi Rusya’da temsil etti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi piyanist Samir Mirzayev, Beyaz Rusya'da düzenlenen 34. Uluslararası ‘January Musical Parties’ klasik müzik festivalinde Türkiye’yi temsil etti.
Doğu Avrupa'nın en eski ve köklü müzik forumlarından olan 34. Uluslararası ‘January Musical Parties’ Klasik Müzik Festivali 913 Ocak 2022 tarihleri arasında Beyaz Rusya'nın Brest şehrinde düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi piyanist Samir Mirzayev de davetli olarak festivale katıldı. Türkiye’nin ilk kez yer aldığı festivalde, dünyaca ünlü isimler olan Svyatoslav Richter, Oleg Kogan, Gary Guthman gibi sanatçılar yer aldı.

“Konsere yoğun ilgi”
7 ülkeden önemli sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan Samir Mirzayev, “Festivalin 3. konserinde 40 dakikalık programla yer aldım. Burada Franz Liszt'in ve Kara Karaev'in eserlerini seslendirdim. Klasik müziğe bu kadar ilgi olacağına inanmıyordum ama festivalin 4 konserinin hepsinde Brest Müzik ve Drama Tiyatrosunun seyircilerle dolu olduğunu gördüm. Ülkelerin müzik kültürünün ve mirasının bu türlü organizasyonlarda tanıtılması, milletlerarası kültürel yakınlaşmalar için çok iyi bir vesiledir” şeklinde konuştu.

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