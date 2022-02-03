Erdal Erzincan, Antalyalılarla buluştu

Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu. Konseri izlemeye gelen türkü tutkunları Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’na sığmayınca ek salon açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Deyişlerle Semahlarla Erdal Erzincan Konseri’ büyük ilgi gördü. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti ve çalgı grubunun da eşlik ettiği konserde Erdal Erzincan sesi ve yorumuyla geceye damga vurdu.



“Ek salon açıldı”

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nu dolduran Antalyalı türküseverler salona sığmadı. Yoğunluk üzerine AKM Perge Salonu da açıldı ve konser barkovizyon üzerinden yayınlandı. Şef Yiğit Aktı yönetimindeki icra heyeti ve Oğuz Paksoy eşliğindeki çalgı grubunun eşlik ettiği konserde Erdal Erzincan sazından dökülen notalarla dinleyenleri müzik dolu bir yolculuğa çıkardı. Erdal Erzincan konservatuvardan arkadaşı olan Şef Yiğit Aktı ile dinleyenlere bir de sürpriz yaptı. Erzincan ve Aktı, Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” isimli türküsünü hem çaldı hem söyledi.



“Çiçek takdim edildi”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir konser sonunda “Üstadım” dediği Erdal Erzincan’a Başkan Muhittin Böcek adına çiçek takdim etti. Özdemir, “Üstadım yüreğimize dokundunuz, gönül telimizi titrettiniz. Birçok duyguyu bize aynı anda yaşattınız bizi buradan alıp Anadolu’da karış karış bir yolculuğa çıkardınız” dedi.



“Sanattan uzaklaşmayın”

Antalyalı müzikseverler ve türkü dostlarıyla buluşmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Erdal Erzinca da “Sanatın toplum üzerindeki etkisi çok fazla. Karşılaştığım bu görüntü beni çok mutlu etti. Sanattan uzaklaşmayan Antalyalıları burada görmek çok güzel” diye konuştu.

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