Antalya'da hortum çıktı, seraların naylonlarının uçtuğu anlar kamerada



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan hortum ve fırtına seraları yıktı. Hortum anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Serik ilçesine bağlı Kadriye ve Çakallık mahallelerinde saat 10.00 sıralarında hortum ve fırtına çıktı. Bir süre ilerleyen hortum daha sonra gözden kayboldu. Hortum domates ve çilek ekili seralarda zarara neden oldu. Hortumun seraların üzerinde bulunan naylonları uçurması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hortumu cep telefonuyla görüntüleyen Bayram Gül, "Hortumu evden görüp cep telefonuyla çekmeye başladım. Burada çilek seralarına zarar verirken, başka yerlerde domates seralarına zarar verdi. İçerideki ürünler daha toplanacaktı. Muşambalar açıldı, fırtına olduğu için tamir de yapılamıyor. Yağmur yağarsa daha çok zarar göreceğiz" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZ ZARAR GÖRDÜ'

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan ise, "Hortum ve fırtınadan bazı üreticilerimiz zarar gördü. Zarar gören üreticilerimiz beni arayarak durumlarını bildirdi. Rüzgar ve yağmurun durmasından sonra üreticilerimizin zararlarını tespit ederek onlara yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Antalya'da rüzgarın hızını öğleden sonra azaltacağı kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-02-03 13:16:51



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