Antalya’da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu Dolu sonrası yollar beyaza büründü, cam seraların yanında 1,5 metre dolu birikti Eline küreğini alan vatandaşlar doluyu temizlemeye koştu Ekmek almaya çıkamayan kadının yardımına İHA muhabirleri koştu

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde 30 santimetre dolu yağdı, cam seraların yanında 1,5 metre dolu birikti. Ekmek almaya gidemeyen yaşlı kadının yardımına ise İHA muhabirleri koştu.

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