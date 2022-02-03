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Antalya'da dolu yağışı cam seraları yıktı Domates ve çilek seraları dolu yağışına dayanamadı Cam seraların etrafında 2 metreye yakın dolu birikti Domates serası ortadan çöken Mehmet İren: "Başıma çökecekti"

İHA

Antalya'da dolu yağışı cam seraları yıktı Domates ve çilek seraları dolu yağışına dayanamadı Cam seraların etrafında 2 metreye yakın dolu birikti Domates serası ortadan çöken Mehmet İren: "Başıma çökecekti"

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde dolu yağışının ardından onlarca cam sera çöktü, içindeki ürünler zarar gördü. Çiftçiler hayatları boyunca ilk kez böyle bir dolu yağışına şahit olduklarına dikkat çekti.
Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hacısekililer, Akdamlar ve Yenimahalle’de yaklaşık olarak 30 santimetre dolu yağışı gerçekleşti. Yağan dolular cam seraların yanında 2 metreye yakın birikintiye neden oldu. Seraların etrafını karla kaplanmış şekilde gören çiftçiler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Çiftçiler ellerine aldıkları kürekler ile kenarlardaki doluyu temizlemeye çalıştı. Bazı cam seralar aşırı dolu yağışının ardından çöktü. İçerideki domatesler zarar gördü, kırılan camlar ürünleri toplanamaz hale getirdi. Üreticiler sera içindeki sobaları yakmalarına rağmen doluyu eritmeyi başaramadı. Dolu yağışından çiçek seralarının bazı bölümleri de zarar gördü. Dolu yığınlarının seranın içinde öbek öbek biriktiği görüldü. Çiftçiler yağışa rağmen seralarına inceleme yaptı ama gördükleri manzara karşısından büyük üzüntü yaşadı.

2 aracı zarar gördü
Tentenin çökmesi sonucu iki aracı zarar gören Ömer İren, dolu yağışının çok etkili olduğunu belirterek, "Çok fazla yağdı, biranda birikti ve çatıyı çökertti. Cam seralarımız zarar gördü. Çok büyük doğal afet yaşanıyor. Ahırımızda çöküyordu"dedi.

"Kenarlarda 2 metrelik dolu birikintisi oluştu"
Çilek serası çöken Ahmet Köse, “Sabah saatlerinden beri dolu yağıyor. Bu afetten camekanlarımız hep göçtü. Allah’tan gelen bir şey yapacağımız bir şey yok. Burası çilek serasıydı, cam kırıldı dolu içeri girdi. Dışarıda 2 metreye yakın dolu birikintisi oluştu. Yağışta devam ediyor” diye konuştu.

"İlk kez şahit oldum"
Cam serası zarar gören Mehmet Köse, ”Yağış sabaha karşı başladı dolu. Allah’tan gelene yapacak bir şeyimiz yok ama zararımız çok büyük. Camım kenarında iki metre dolu oldu. Bu yaşıma kadar böyle bir dolu yağışına şahit olmadım” dedi.

"Başıma çökecekti"
Domates serası ortadan çöken Mehmet İren, “Soba yakmama rağmen dolu eriyip akmadı, beceremedik. Ama olmadı, yapacağım bir şey yoktu. Çatı ötmeye başladı, üstüme göçecekti kaçtım. Ama bir süre sonra aşırı doludan cam ortadan çöktü. İçinde kokteyl domates vardı, daha yeni hasada başlayacaktım. Daha önce böyle bir afet görmemiştim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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