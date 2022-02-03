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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya OSB ve ANSİAD sürdürülebilir çevre için çalışacak

İHA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ANSİAD arasında iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması, ANSİAD üyeleri ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi genelinde bir eylem planı oluşturulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya OSB ve ANSİAD sürdürülebilir çevre için çalışacak

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ANSİAD arasında iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması, ANSİAD üyeleri ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi genelinde bir eylem planı oluşturulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) arasında çevreyle uyumlu ürün üretimine katkı sağlayacak olan yeşil dönüşüm ve teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve ANSİAD Başkanı Akın Akıncı tarafından imzalanan protokol kapsamında, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve konunun uzmanları ile çeşitli toplantı ve çalıştaylar düzenleyip, Antalya OSB özelinde bir rapor hazırlanacak.

“Geleceğe dönük çalışmalıyız”
İklim değişikliğinin hayatın her alanında etkili olacağına dikkati çeken Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bu konuda Antalya’mızın bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması gerekiyor. Antalya OSB ve ANSİAD, Antalya’ya fayda ve katma değer oluşturmak için kurulmuştur, çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürmektedir. Yapmış olduğumuz görüşmelerden, karşılıklı istişarelerimizden yine Antalya’ya fayda sağlayacak, önemli ve olumlu bir sonuç çıkarmış olduk” dedi. İklim değişikliği ve yeşil dönüşümün önemini aktaran Başkan Bahar, “İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm Antalya’mızın geleceği için, ihracatımız için çok önemli bir konudur. Şehrimizin ve hemşerilerimizin bu konuda aydınlatılması, bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geleceğe dönük çalışmalarımızı, kentim tüm dinamiklerinin katkı ve katılımlarıyla, bütünleşik bir yapıda, iş birliğiyle sürdürmeliyiz” diye konuştu. Çalışmalar için birlikte çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Bahar, “Şehrimizin en değerli kurumlarından biri olan ANSİAD ile bir protokol imzaladık. İhracata, sanayimize, tarım ve turizme dokunacak yeşil dönüşüm ile ilgili şehrimize neler kazandıracağımızı hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

“Doğaya karşı sorumlu davranmalıyız”
Antalya iş insanlarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, öncelikle Antalya ve Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki sanayicilerimize ulaşmak, döngüsel ekonomi çerçevesinde öncelikli sektörler belirlemek amacında olduklarını kaydeden ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “ANSİAD olarak 2021 yılından başlattığımız iklim değişikliği ve sürdürülebilir çevre çalışmalarımız mevcut. Bununla ilgili de bir çalışma masası oluşturduk ve ‘insan dünya için insan yaşam için’ mottosuyla geçtiğimiz yıldan itibaren etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Antalya OSB ile yaptığımız iş birliği protokolü bizim için önem arz ediyor” şeklinde konuştu. Antalya OSB’de lokal çözümlere odaklandıklarını dile getiren Başkan Akıncı, “İklim değişikliği tüm dünyayı globalde etkileyen bir sorun. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde sürdürülebilir gelişme gerçekleşir. Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel sürdürülebilirliğin gereksinimlerini oluşturuyor, bu noktadan hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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