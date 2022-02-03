Antalya gece karanlığına büründü, denizde dev dalgalar oluştu (2) 



SEL SULARI DAĞDAN ÇAYA AKTI

Kaş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Ahatlı Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel suları, dağdaki kayalıklardan ormana aktı. 250 metre yükseklikten kayalıkların arasında ilerleyen su, Enişdibi mevkisindeki Yalım Deresi'nden Demre Çayı'na boşaldı. Bölgede buğday ekili bazı alanları ise su bastı. Demre Çayı'na akan Karadağ Deresi'ndeki taşkın nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Ahatlı Mahallesi muhtarı Hasan Levent, "Dün öğleden sonra başlayan yağmur, Ahatlı ve Birgenler mahallelerinde etkili oldu. Bölgesel yağması ile zarar oluşmadı. Bazı buğday ekili alanlarda kısa süreli su baskını oldu. Ahatlı Mahallesi ile Enişdibi mevki arasında şelaleler oluştu. Karadağ Deresi taştı. Karadağ Deresi de Demre Çayı'na akıyor. Bazı seralara sel suyu girdi. Toplam 100 dekara yakın seraya su girdi" dedi.Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-02-03 15:41:18



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