Alanya'da 2 mahalleye çocuk parkı

Alanya Belediyesi şehrin her mahallesinde çocuk parkları yapıyor. Son olarak Değirmendere ve Tepe Mahallelerine yapılan parklar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Her mahallede çocuk parkı olması için harekete geçen Alanya Belediyesi iki yeni parkın daha yapımını tamamladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Değirmendere ve Tepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parkları vatandaşların hizmetine sundu.



“Tepe Mahallesine manzaralı park”

Alanya’nın Tepe Mahallesi’nde 11 ada güneyinde inşaatı tamamlanan park, vatandaşların hizmetine açıldı. Tepe Mahallesi Çocuk Parkı içerisinde her yaşa uygun birçok aktivitenin yapılabileceği oyun grupları, dış mekan spor aletleri ve banklar bulunuyor. Toplam bin 590 metrekare üzerine kurulan park manzarası ile hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor.



“Değirmendere Parkı tamamlandı”

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlan parklardan bir tanesi de Değirmendere Mahallesi’nde. 185 metrekarelik bir alan üzerine kurulan çocuk parkı içerisinde yer alan dinlenme alanı ile mahalle halkına hizmet veriyor.



“Çalışmalarımız devam edecek”

Alanya’daki tamamlanan ve planlanan çocuk park projeleri ile ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Projelerimiz arasında en önemli yerlerden birisini de daima çocuklarımız almaktadır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın her anlamıyla mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın içinde olduğu projelere değer veriyoruz. Kentimizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın sosyal yaşam alanlarını arttırmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

