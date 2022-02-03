Kemer Belediyesi’nden geleceğin denizcilerine optimist tekne hediyesi

Kemer Belediyesi, Kemer Belediye Spor Yat Yelken Kulübü’ne 5 adet optimist tekne desteği sağladı. Kemer Belediyesi tarafından alınan 5 adet optimist tekne, Kemer Belediye Spor Yat Yelken Kulübünde düzenlenen programla teslim edildi.

Programa, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kulüp başkanı Orhan Yeşilli, kulüp yöneticilerinden Serkan Koyuncu, Kemer G Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, kulüp yöneticileri ve genç sporcular katıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geleceğin denizcilerini yetiştirmek için faaliyetlerine ara vermeden devam eden yat yelken kulübüne Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan 5 adet optimist tekneyi teslim etti.



“Güle güle kullansınlar”

Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak çocukların geleceğini düşünen bir belediye olduklarının altını çizerek, “Daha önce kulübümüze bir adet bot almıştık. Şimdi de 5 adet optimist tekne desteği sağladık. Kemer’de yaşayan ve denizci olmayan bir gencimiz kalmasın diye uğraşıyoruz. Çocuklarımız bu tekneleri güle güle kullansın. Gençlerimizin başımızın üstünde yeri var. Belediye olarak gençlerimizin en iyi şekilde eğitim alması için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun” diye konuştu.



“Yaz aylarında daha sıkı çalışacaklar”

Kemer Belediye Spor Yat Yelken Kulübü Başkanı Orhan Yeşilli ise Belediye Başkanı Topaloğlu’nun gençlerin geleceği ile ilgili konularda her zaman taşın altına elini koyduğuna işaret ederek “Zor bir zamanda kulübümüzün eğitim faaliyetleri için önemli olan 5 optimist tekneyi bize teslim ettiler. Gençlerimiz artık yaz aylarında daha sıkı çalışacak. Türkiye’de ilk defa başlattığımız ücretsiz temel yat yelken eğitimlerini çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Program sonrası Kulüp Başkanı Yeşilli ve sporcu çocuklar, Başkan Topaloğlu’na çiçek ve flama hediye etti.

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