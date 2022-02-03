Antalya gece karanlığına büründü, denizde dev dalgalar oluştu (4) 

İstanbul için uyarı! Yarın akşama kadar sürecek!

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



IRMAK TAŞTI; NARENCİYE BAHÇELERİNİ SU BASTI

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle Belkıs Mahallesi'nden geçen Köprüçay Irmağı'nın debisi yükseldi. Suların yükselmesiyle oluşan taşkında ırmağın çevresindeki restoranlar ile narenciye bahçeleri, suyla doldu. Bahçelerdeki portakal, limon ve zeytin ağaçları zarar gördü. Dolu ve rüzgar nedeniyle ağaçtaki ürünler döküldü. Tarihi Aspendos Köprüsü'nde de su seviyesi yükseldi. Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-02-03 17:14:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.