Saklıkent'te park halindeki araçlar kara gömüldü

Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA kent merkezine 1 saat uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, yoğun kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşıma kapandı. Dün geceyi tesislerde geçiren tatilcilerin otoparktaki araçları, karla kaplandı.
Akdeniz Bölgesi'ni etkileyen yağışlı ve fırtınalı hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kent merkezine 1 saat uzaklıktaki 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'ne ulaşım, ara ara kapandı. Jandarma ekipleri, kar yağışı sırasında, Antalya-Saklıkent Yolu'nu, güvenli ulaşım sağlanması amacıyla trafiğe kapatırken, Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri ekipleri de yolun karla kaplanmaması için uğraş verdi.
Dün geceyi merkezde geçiren tatilciler, gece aralıklık devam eden yağışla birlikte sabah 1,5 metreyi bulan karda otoparktaki araçlarının gömülü halde olmasının şaşkınlığını yaşadı. Bir tatilci o anları cep telefonu kamerasına kaydedip, "Dize kadar. Yol kapalı. Yol yok. Yol dediğimiz yerde dize kadar kar var. Arabayı gece koyduk, sabah böyle" dedi.
Tatilciler, küreklerle otomobilin etrafındaki karları temizleme anlarını da sosyal medyada paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2022-02-03 18:21:19
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