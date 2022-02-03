Konya- Antalya kara yolu ulaşıma kapandı (2)



AKSEKİ'DE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ GEÇTİ

Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, bazı yüksek kesimlerde yer yer 80 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir karayolu, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle saat 18.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatıldı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü kaydedildi.

Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2022-02-03 20:09:13



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