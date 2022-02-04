Mutfakta çıkan yangın korkuttu

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Antalya’da bir evin mutfağında elektrik kontağından çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürülen yangında, evin mutfak kısmında hasar meydana geldi.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 1’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde sakinlerinin bulunmadığı evin pencerelerinden dumanların çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Caddeye kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, evin mutfağında hasar meydana geldi.

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