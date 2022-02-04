Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden fidan desteği Manavgat’ta yanan ağaçların yerine yenileri dikildi

Büyük Manavgat yangınında ve sonrasında zarar gören ağaçların yerine bahçelere Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan zeytin, defne ve keçiboynuzu fidanları dikilmeye başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Manavgat yangınında ağaçları yanan üreticilere fidan desteği sağlandı. Yanan ağaçlar sökülerek yerine yeni fidanların dikimi gerçekleştirildi.



Zeytin üreticisine destek

Manavgat Demirciler Mahallesi’nde zeytin bahçesi yanan Mustafa Çekiç, “Yangında 150 zeytin ağacım yandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yangın sonrasında bizlerin yanında olmaya devam etti. Arkadaşlar sağ olsun bahçemize kadar zeytin fidanlarımızı getirdiler. Yanan ağaçlarımızı sökerek yeni fidanları diktik. Allah razı olsun’’ dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların talebi üzerine İbradı’ya da fidan desteği sağlandı. Düzlen ve Üzümdere Mahallelerinde çiftçiye 425 adet zeytin fidanı dağıtılarak tarıma destek verildi.

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