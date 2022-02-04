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Galatasaray'da yeni transferler Gomis, Pulgar ve Semih sahaya çıktı Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

İHA

Spot Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferler Batefemi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya da antrenmanda yer aldı.

Galatasaray'da yeni transferler Gomis, Pulgar ve Semih sahaya çıktı Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Spot Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Antalya’da hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferler Batefemi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya da antrenmanda yer aldı.
Liglere verilen arada hazırlıklarına İstanbul’da başlayan ve Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı lig maçı öncesinde Antalya’da kampta bulunuyor. Lara'daki Nirvana Cosmopolitan'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün olumsuz hava şartları nedeniyle her iki çalışmasını da otelin spor salonlarında gerçekleştirmişti. Bugün güneşli havayla birlikte sarıkırmızılılar otelin sahasında çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmanda milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne yer almadı.
Yeni transferler Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, Semih Kaya da çalışmalara katıldı. Teknik Direktör Domenec Torrent idaresindeki antrenman hafif koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Hız, dayanıklılık ve koordinasyon çalışması yapan sarıkırmızıların antrenmanı pas ve çift kale taktik ağırlıkçı maç ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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