Muratpaşa, deneyimlerini İsveç’te paylaşacak

Muratpaşa Belediyesi, Yaşlılar Meclisi, Yabancılar Meclisi, dijital demokrasi uygulaması komşu meclisi internet sitesi ve dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik çalışmalarıyla kabul edildiği uluslararası eğitim programının üçüncü aşamasında İsveç’te düzenlenecek çalıştaya katılacak. Muratpaşa Belediyesi çalıştayda Antalya deneyimlerini paylaşacak.

İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi'nce (ICLD) yürütülen İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı’nın üçüncü aşaması martta İsveç’te gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’den Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Esenyurt Belediyesi’yle birlikte yer aldığı program, insan haklarına dayalı bir düşüncenin belediye hizmet ve çalışmalarına entegrasyonunu amaçlıyor.

Geçen yıl Mart ayında online çalıştayla başlayan eğitim programının ikinci çalıştayı, Makendonya Üsküp’te düzenlendi. Mart ayında gerçekleştirilecek İsveç Çalıştayı’nda ise Muratpaşa Belediyesi, Yaşlılar Meclisi, Yabancılar Meclisi, Turunç Masa, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com, Komşu Dayanışma Sistemi ve dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik hizmet ve çalışmalarıyla Antalya deneyimini paylaşacak.

1425 Mart tarihleri arasında düzenlenecek çalıştaya ilişkin tüm masraflar, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nca karşılanacak. Muratpaşa Belediyesi, eğitim programının kapanış çalıştayın Antalya’da düzenlenmesi için de yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek. Diğer yandan, Muratpaşa Belediyesi çalıştayda bu yıl 7’ncisi yapılacak Kaleiçi Old Town Festivali’ne ilişkin de özel bir sunum gerçekleştirecek.

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