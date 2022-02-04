Galatasaray'da Erick Pulgar ve Semih Kaya ilk kez takımla çalıştı



Adem AKALAN Burak YALMAN / ANTALYA,(DHA)Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Sarı kırmızılıların Antalya'daki çalışmalarına yeni transferleri Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya da katıldı.

Ligde istediği sonuçları alamayan ve küme düşme potasıyla arasında 3 puan bulunan Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına Antalya'da yaptığı antrenmanla devam etti. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen sabah antrenmanı, koşuyla başladı. Sarı kırmızılıların teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma ve dar alanda top kapma çalışmalarıyla devam ederken, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Koronavirüs testi daha önce pozitif çıkan ve karantina süreci sona eren Sacha Boey de takımla birlikte çalışmada yer aldı.

Antrenman esnasında ara transfer döneminde takıma dahil olan, kaleci Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya basın mensuplarının bulunduğu noktaya gelerek poz verdi. Pozun ardından 4 oyuncu kaldığı yerden antrenmanlarına devam etti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui, Mısır Milli takımıyla Afrika Kupası'nda finale kalan Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ise antrenmanda yer almadı.

GAZETECİLERE TEL ÖRGÜ ARKASI GÖSTERİLDİ

Sarı kırmızılı takımın Antalya'da yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık alan antrenmanda basın mensuplarına fotoğraf ve görüntü çekimi için tel örgü arkasında bir yer gösterildi. Basın mensuplarının gösterilen yerin uygun olmadığını ve sağlıklı görüntü alınamayacağını belirtmesinin ardından, bir müddet bekleyişten sonra futbol sahası giriş kapısı önünden çekim yapılabileceği söylendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antremandan detay

Teknik heyetten detay

Futbolcuların düz koşu ve koşarken

Kalecilerin topla çalışması

Yeni transferler Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'nın çalışması

Tel arkasındaki basın mensuplarından görüntüDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALANBurak YALMAN

2022-02-04 13:34:49



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