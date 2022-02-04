Antalya’da kaçakçılığa geçit yok

Antalya’da emniyet ekipleri, yüklü miktarda kaçak alkol, akaryakıt, tütün ve tütün malzemeleri ele geçirdi.
Antalya’da emniyet ekipleri, 31 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında il genelinde kaçakçılık faaliyeti yürüten şahıs ve organizasyonlara yaptıkları operasyonlarda bin 320 şişe sahte alkol, 2 bin litre kaçak akaryakıt, 58 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron, 5 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 139 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya’da kaçakçılık faaliyeti içerisinde bulunan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalarda, 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan bir iş yerinde, bu iş yerine ait depoda ve il merkezinde durdurulan iki araçta yapılan arama sonucunda bin 320 şişe sahte alkol, 2 bin litre kaçak akaryakıt, 58 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron, 5 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 139 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Olaylarla ilgili yakalanan 5 şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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