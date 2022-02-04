Romanya, Makedonya, Ukrayna’ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı

Akdeniz bölgesinin meyve ambarı Korkuteli’nde karyağdı, margarit ve ayva ihracatı başladı. Depolarda bekleyen karyağdı armudu Makedonya’ya, margarit ve ayva Romanya, Bulgaristan ve Moldovya’ya gönderiliyor

Müstahsil Yusuf Yıldıran, Korkuteli’ndeki tüm soğuk hava depolarında hareketlilik başladığını belirterek birinci sınıf elmaları iç piyasaya gönderdiklerini söyledi. Yıldıran," Bunun yanında ilçede yetişen ayvada da ihracata başlandı. Yeniköy ve Fethiye bölgesinde yetişen narlar ile aylardır bekleyen karyağdı armudu da ihracata gidiyor. Şubat ayı itibariyle elma piyasasında biraz hareketlilik başladı" dedi.

Elmanın Korkuteli yöresinde ciddi gelir kaynağı olduğunu söyleyen Yıldıran, “Birçok insanın geçimini bundan kazanıyor. Korkuteli elmasının rengi, kokusu, parlaklığı ve aromasından dolayı iç ve dış pazarda özellikle büyük mağazalar tarafından tercih ediliyor. Meyve suyu fabrikalarının da büyük oranda ihtiyacını karşılıyoruz" deyi konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.