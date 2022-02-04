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Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etabı şampiyonu Gaziantep Polisgücü

İHA

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etabı şampiyonu Gaziantep Polisgücü

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etabı şampiyonu Gaziantep Polisgücü takımı oldu.
6 gün boyunca Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda Gaziantep Polisgücü, Simya Eğitim, Akben Kuyumculuk Kahramanmaraş, Suruç Belediyesi Hokey SK., Nizip Zeugma SK., Nizip Belediyesi SK., Gaziantep GSK. Doruk, Amasya GSK., Alanya Yıldızları Hokey SK., Nizip H.E.M SK. ve Selçuklu Belediyespor takımları mücadele etti. Birinci Gaziantep Poligücü takımı, ikinci Selçuklu Belediyesi ve üçüncü Nizip Zeugma takımı oldu.

Süper Lig 2. Etabın gol kralı Selçuklu Belediyesi’nden Furkan Ataş, en iyi kaleci Amasya G.S.K. takımından Muhammed Ali Kertil, en iyi oyuncu Gaziantep Polisgücü takımından Ali Akın Özkılıç ve yıldız adayı oyuncusu Gaziantep Doruk Spor Kulübünden Hüseyin Epengin oldu. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını organizasyon yetkililerinden aldılar. Kadınlar Salon Süper Lig 2. Etap Müsabakaları 59 Şubat tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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